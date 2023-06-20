المبعوث الأميركي يشيد بإحاطة باتيلي

القاهرة - بوابة الوسط

أشاد مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند، اليوم الثلاثاء، بالإحاطة التي قدمها الممثل الخاص للأمين العام عبدالله باتيلي أمام مجلس الأمن، والتي قال إنها قدمت تعريفًا بالعقبات الرئيسية أمام تحديد خارطة طريق ذات مصداقية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وجدد نورلاند، في تغريدة على حساب السفارة الأميركية على «تويتر»، تأكيد دعم الولايات المتحدة لجهود مبعوث الأمم المتحدة «الرامية إلى جمع صفوف الليبيين للتغلب على تلك العقبات».

جاء ذلك خلال لقاء جمع المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، والمبعوث الأميركي ريتشارد نورلاند، والقائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا ليزلي أوردمان.

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العقبات الأربعة في طريق الانتخابات

في إحاطته أمام مجلس الأمن أمس الثلاثاء، وصف باتيلي ما انتهت إليه لجنة «6+6» المشكلة من مجلسي النواب والدولة بأنها «خطوة غير كافية لتسوية المشكلات العالقة في طريق الانتخابات»، لافتا إلى استمرار وجود أربع مسائل خلافية لم تتغلب عليها.

وحدد باتيلي العقبات الأربعة في معيار أهلية الترشح للانتخابات الرئاسية، وإجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية حتى ولو أمّن المرشح أكثر من 50% من الأصوات المطلوبة للفوز بالانتخابات، بالإضافة إلى البند الذي ينص على أنه إذا لم يجرِ التوصل إلى نتيجة حاسمة في الانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى، فإن الانتخابات البرلمانية لن تنظم، والبند الذي يطلب إنشاء حكومة انتقالية جديدة قبل انعقاد الانتخابات.