أبرز ما جاء في إحاطة باتيلي إلى مجلس الأمن حول تطورات الوضع في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

قدم الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، عصر اليوم الإثنين، إحاطته الدورية إلى مجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع في ليبيا، والتي سلط خلالها الضوء على مخرجات عمل اللجنة المشتركة لإعداد قوانين الانتخابات «6+6» والمشاورات الجارية لتنظيم الاستحقاق الديمقراطي قبل نهاية العام الجاري.

واستهل باتيلي إحاطته التي جاءت عقب جلسة خاصة مغلقة عقدها مجلس الأمن الدولي حول الوضع في ليبيا، بالتذكير بمأساة المهاجرين الذين قتلوا قبالة سواحل اليونان قبل أيام إثر انقلاب قارب كانوا يستقلونه انطلاقاً من سواحل شرق ليبيا.

عمل لجنة «6+6» خطوة غير كافية لإجراء الانتخابات

وأثنى باتيلي على عمل اللجنة المشكّلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة «6+6»، لكنه قال إن «هذه الخطوة غير كافية لتسوية كافة المشاكل العالقة في طريق الانتخابات»، مشيراً إلى متابعته لردود الفعل على عمل اللجنة التي بينت «أن ثمة مواضيع عدة لا زالت متنازع عليها».

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وتحدث باتيلي عن مواطن القصور في قوانين الانتخابات المقترحة من لجنة «6+6»، محدداً إياها في: معيار أهلية الترشح للانتخابات الرئاسية، وإجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية حتى ولو أمّن المرشح أكثر من 50%، والبند الذي ينص على أنه إذا لم يجرِ التوصل إلى نتيجة حاسمة في الانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى، فإن الانتخابات البرلمانية لن تنظم، وإنشاء حكومة انتقالية جديدة قبل الانتخابات.

23 غارة جوية بمناطق الساحل الغربي

وتطرق باتيلي في إحاطته إلى العملية العسكرية والأمنية التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية الموقتة مطلع الشهر الجاري في مناطق الساحل الغربي، لافتاً إلى أنها «أدت إلى اتهامات سياسية يمكن أن تقوض الاستقرار النسبي في العاصمة»، داعياً السلطات الليبية إلى «حماية المدنيين خلال تلك العمليات».

وذكر باتيلي أن «الحكومة نفذت 23 غارة جوية أدت إلى إصابات في صفوف المدنيين»، مضيفاً «بعض سكان المنطقة قد ناشدوا السلطات، معالجة انعدام الأمن في المنطقة الناجمة عن الاتجار بالأسلحة والبشر والمخدرات».

توسيع الحوار الأمني والعسكري في ليبيا

واستعرض باتيلي أمام مجس الأمن الدولي نتائج اجتماعات مجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن عملية برلين التي عقدت في العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي، والتي ضمت أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» إلى جانب قيادات عسكرية وأمنية وميدانية، وتوافق خلالها المشاركون على مجموعة من الإجراءات التي تضمن استدامة وقف إطلاق النار.

وأعلن باتيلي، أمام مجلس الأمن، عزمه توسيع الحوار الأمني والعسكري في المناطق الثلاثة من ليبيا، وتأمين التزامات إضافية من جانب الأطراف المشاركة في تلك العملية على أن تعكس تصرفاتهم الميدانية التي قطعوها.

وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إن «الحوار الأمني والعسكري الذي تيسره البعثة بين الأطراف المعنية يستمر وسط سياق أمني هش»، وأضاف «قمت بتيسير اجتماعات في طرابلس وبنغازي، قمت بجمع الأطراف المتنازعة للمرة الأولى منذ بداية الأزمة في 2011، وقد ساهمت في رفع التوقعات الإيجابية لدى الليبيين، مما يسمح بتطوير هذا العمل».

تأثيرات الحرب في السودان على ليبيا

كما تحدث باتيلي عن تأثيرات الحرب في السودان على ليبيا، منبهاً إلى أنه «أثار الشواغل بشأن إمكانية زعزعة الاستقرار في ليبيا، وانتقال المسلحين عبر الحدود»، مؤكداً أن «البعثة ترصد الوضع عن كثب، وقد أكدتُ للسلطات الليبية استعداد البعثة لتقديم الدعم وأن تؤمّن الحماية الإنسانية للاجئين ممن يهربون من الحرب».

وتابع «وإلى جانب ذلك هناك مخاوف في ليبيا من أن يطرح استمرار النزاع في السودان المزيد من التحديات الأمنية في ليبيا والمنطقة، وهو ما نعمل عليه بشكل نشط لكنه يبقى بعيد المنال».

وعن الوضع الاقتصادي، فقد أعلن باتيلي، ترحيبه باستئناف المشاورات التي جرت بين مصرف ليبيا المركزي وصندوق النقد الدولي بعد توقف عقد كامل، والتي دعت السلطات الليبية إلى ضرورة بذل المزيد من الشفافية في إدارة الموارد الوطنية.

وضع المرأة والمجتمع المدني في ليبيا

وفي الشأن الحقوقي، تحدث باتيلي عن وضع المرأة والمجتمع المدني في ليبيا، معرباً عن قلقه إزاء تقييد حركة المرأة في ليبيا إثر فرض إجراءات جديدة بشأن سفرها بمطار معيتيقة في طرابلس من قبل جهاز الأمن الداخلي، مؤكداً دعمه النداءات التي تدعو إلى سحب قرار تعبئة النساء لوثيقة السفر الذي اعتبره تمييزاً سلبياً.

كما أعرب باتيلي أمام مجلس الأمن، عن قلقه من إجبار الوكالات الأمنية للمتهمين في مختلف القضايا على الاعتراف ونشرها عبر الوسائط الإعلامية، حاثاً السلطات على إقرار قانون يضمن حرية عمل منظمات المجتمع المدني.