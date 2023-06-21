نورلاند يؤكد للدبيبة أهمية دعم جهود باتيلي للانتقال بسرعة إلى الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

قال المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند، اليوم الأربعاء، إنه تحدث مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة عن «أهمية وضع اللمسات الأخيرة على أساس قانوني، ودعم جهود المبعوث الأممي عبدالله باتيلي للانتقال بسرعة إلى الانتخابات».

جاء ذلك في تغريدة للمبعوث الأميركي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عقب لقائه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة. من جهته، أكد الدبيبة حرص الحكومة على إنجاح الانتخابات المرتقبة وسط جو عام من الاستقرار الأمني، ووفق قوانين انتخابية عادلة، حسب منصة «حكومتنا».

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العقبات الأربعة في طريق الانتخابات

في إحاطته أمام مجلس الأمن، وصف باتيلي ما انتهت إليه لجنة «6+6» المشكلة من مجلسي النواب والدولة بأنه «خطوة غير كافية لتسوية المشكلات العالقة في طريق الانتخابات»، لافتا إلى استمرار وجود أربع مسائل خلافية لم تتغلب عليها.

وحدد باتيلي العقبات الأربعة في: معيار أهلية الترشح للانتخابات الرئاسية، وإجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية حتى ولو أمّن المرشح أكثر من 50% من الأصوات المطلوبة للفوز بالانتخابات، بالإضافة إلى البند الذي ينص على أنه إذا لم يجرِ التوصل إلى نتيجة حاسمة في الانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى، فإن الانتخابات البرلمانية لن تنظم، والبند الذي يطلب إنشاء حكومة انتقالية جديدة قبل انعقاد الانتخابات.