نورلاند: نؤيد دعوة باتيلي القادة الليبيين إلى استكمال الخطوات نحو الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

أعرب مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند، اليوم الخميس، عن تأييده دعوة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي للقادة الليبيين لإنجاز الخطوات اللازمة نحو إجراء انتخابات عامة.

جاء ذلك في تغريدة على حساب السفارة الأميركية على موقع «تويتر»، الذي شارك أيضا رابطا لبيان البعثة الأممية بخصوص نتائج الاجتماعات الأخيرة للجنة المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لإعداد قوانين الانتخابات «6+6».

وقال نورلاند: «نؤيد بشدة دعوة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا باتيلي للقادة الليبيين لانتهاز النتائج المتوصل إليها في المغرب؛ لاستكمال الخطوات التالية نحو انتخابات ذات مصداقية تستند إلى حل توفيقي وذلك لصالح الشعب الليبي».

البعثة الأممية تدعو إلى مشاورات حول المواد الخلافية

وقالت البعثة الأممية إنها ستواصل العمل مع جميع المؤسسات الليبية المعنية، بما في ذلك المجلس الرئاسي، لتيسير مشاورات بين جميع الأطراف الفاعلة لمعالجة المواد الخلافية في القوانين الانتخابية، وتأمين الاتفاق السياسي اللازم لوضع البلاد على طريق الانتخابات، وتوفير بيئة متكافئة للتنافس الانتخابي بين جميع المرشحين.

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وأشارت البعثة، في بيان بشأن نتائج اجتماعات لجنة «6+6»، إلى إدراكها أن «العناصر الأساسية في القوانين الانتخابية والقضايا المرتبطة بها تتطلب قبولا ودعما من مجموعة واسعة من المؤسسات الليبية، وممثلي المجتمع المدني - بما في ذلك النساء والشباب - والأطراف السياسية والأمنية الفاعلة، كي يتسنى إجراء انتخاباتٍ شاملة وذات مصداقية وناجحة».

«الرئاسي» يطالب بمعالجة النقاط العالقة

وأمس الأربعاء، دعا المجلس الرئاسي اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والدولة المختصة بإعداد القوانين الانتخابية «6+6»، للاستمرار في معالجة النقاط العالقة بهدف الوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة قبل نهاية العام.

وحث المجلس جميع المؤسسات المعنية والقوى الوطنية على «عقد تشاورات موسعة بمشاركة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تهدف إلى ضمان استمرار الاستقرار الحالي، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات غير إقصائية، تضمن القبول بنتائجها».