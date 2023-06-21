نورلاند يبحث مع الصور التعاون في مجال العدالة الجنائية

القاهرة - بوابة الوسط

قال المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند، اليوم الأربعاء، إنه ناقش التعاون «الأميركي- الليبي» في مجالي دولة القانون والعدالة الجنائية في لقاء مع النائب العام الصديق الصور.

وثمَّن المبعوث الأميركي اللقاء مع الصور في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

لقاء نورلاند مع المبعوث الأممي

جاء ذلك بعد يوم واحد من لقاء نورلاند مع المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، حيث أشاد الدبلوماسي الأميركي بالإحاطة التي قدمها الممثل الخاص للأمين العام عبدالله باتيلي أمام مجلس الأمن والتي قال إنها قدمت تعريفًا بالعقبات الرئيسية أمام تحديد خارطة طريق ذات مصداقية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

- المبعوث الأميركي يشيد بإحاطة باتيلي

- نورلاند يوضح محاور مناقشاته مع الدبيبة بشأن السودان والعملية السياسية

- اللافي ونورلاند يبحثان جهود المصالحة وإجراء الانتخابات

وجدد نورلاند، في تغريدة على حساب السفارة الأميركية على «تويتر»، تأكيد دعم الولايات المتحدة جهود مبعوث الأمم المتحدة «الرامية إلى جمع صفوف الليبيين للتغلب على تلك العقبات».