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نورلاند يبحث مع الصور التعاون في مجال العدالة الجنائية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 21 يونيو 2023, 03:27 مساء
نورلاند يبحث مع الصور التعاون في مجال العدالة الجنائية
من لقاء نورلاند والصور، 21 يونيو 2023. (تويتر)
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قال المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند، اليوم الأربعاء، إنه ناقش التعاون «الأميركي- الليبي» في مجالي دولة القانون والعدالة الجنائية في لقاء مع النائب العام الصديق الصور.

وثمَّن المبعوث الأميركي اللقاء مع الصور في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

لقاء نورلاند مع المبعوث الأممي
جاء ذلك بعد يوم واحد من لقاء نورلاند مع المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، حيث أشاد الدبلوماسي الأميركي بالإحاطة التي قدمها الممثل الخاص للأمين العام عبدالله باتيلي أمام مجلس الأمن والتي قال إنها قدمت تعريفًا بالعقبات الرئيسية أمام تحديد خارطة طريق ذات مصداقية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

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وجدد نورلاند، في تغريدة على حساب السفارة الأميركية على «تويتر»، تأكيد دعم الولايات المتحدة جهود مبعوث الأمم المتحدة «الرامية إلى جمع صفوف الليبيين للتغلب على تلك العقبات».

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