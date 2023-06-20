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جهود تحقيق الاستقرار في مشاورات الكوني واللافي مع باتيلي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 20 يونيو 2023, 02:47 مساء
جهود تحقيق الاستقرار في مشاورات الكوني واللافي مع باتيلي
لقاء الكوني واللافي مع باتيلي، 20 يونيو 2023. (المجلس الرئاسي)
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بحث عضوا المجلس الرئاسي: موسى الكوني وعبدالله اللافي، اليوم الثلاثاء، مع الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، عبدالله باتيلي، آخر مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، وجهود تحقيق الاستقرار.

وأطلع باتيلي، خلال اللقاء، الكوني واللافي على ملخص إحاطته لمجلس الأمن، أمس الإثنين، ونتائج لقاءاته الأخيرة مع مختلف الأطراف المشاركة في العملية السياسية، وفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي.

وأكد العضوان أهمية مشاركة «الجميع» في حل الأزمة الليبية «دون إقصاء»، وصولًا إلى تمهيد الطريق لإجراء انتخابات حرة وشفافة يقبل بنتائجها الجميع.

وأشار البيان إلى إشادة باتيلي بجهود المجلس الرئاسي الهادفة إلى تحقيق الاستقرار، بوصفه «الشريك الرئيسي» للبعثة الأممية في العملية السياسية، مجددا تأكيد استمرار دعم البعثة مشروع المصالحة الوطنية.

باتيلي أمام مجلس الأمن: خطوة «6+6» غير كافية
وخلال إحاطته أمام مجلس الأمن، أثنى باتيلي على عمل اللجنة المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة «6+6»، لكنه قال: «هذه الخطوة غير كافية لتسوية كل المشاكل العالقة في طريق الانتخابات».

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وأضاف باتيلي: «تابعنا ردود الفعل على مخرجات لجنة «6+6»، التى بيّنت أن ثمة مواضيع عدة ما زالت متنازعا عليها». وتابع: «مفوضية الانتخابات راسلت الأطراف المعنية، وأعربت عن شواغلها إزاء الثغرات ومواطن القصور في قوانين الانتخابات المقترحة من اللجنة».

وطالب المبعوث الأممي بـ«الضغط على الأطراف المعنية من أجل الوصول إلى الانتخابات».

باتيلي يحدد 4 نقاط خلافية بشأن مخرجات «6+6»
قال باتيلي، في إحاطته، إن اجتماع لجنة «6+6» في بوزنيقة توصل إلى مشروعين للانتخابات النيابية والرئاسية، مشيرا إلى استمرار وجود أربع مسائل خلافية بهذا الخصوص.

تتمثل هذه المسائل في «معيار أهلية الترشح للانتخابات الرئاسية، وإجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية حتى ولو أمّن المرشح أكثر من 50% من الأصوات المطلوبة للفوز بالانتخابات».

إلى جانب البند الذي ينص على أنه «إذا لم يجرِ التوصل إلى نتيجة حاسمة في الانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى، فإن الانتخابات البرلمانية لن تنظم»، وكذلك البند الذي يطلب إنشاء حكومة انتقالية جديدة قبل انعقاد الانتخابات.

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