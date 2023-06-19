الكوني يشدد على ضرورة تكثيف الجهود العسكرية لتأمين الحدود الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

شدد نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الإثنين، على «ضرورة تكثيف الجهود العسكرية لتأمين الحدود، في ظل الظروف التي تمر بها بعض دول الجوار، وأنجع السبل للحد من الهجرة غير الشرعية، ومكافحة التهريب، والإرهاب».

الكوني: تعزيز دور المؤسسة العسكرية

وبحث الكوني، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي بجانب رئيس المجلس محمد المنفي ونائبه عبداللافي، خلال لقاء مع قادة عسكريين «أهمية تعزيز دور المؤسسة العسكرية في حفظ الأمن، وبسط سيطرة الدولة، على الحدود البرية والبحرية»، وفق بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

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شارك في الاجتماع مستشار رئيس الأركان العامة للشؤون الأمنية والحدود اللواء محمد اللاكري، ورئيس هيئة العمليات برئاسة الأركان اللواء عبدالفتاح البلوق، ومدير إدارة الاستطلاع بهيئة العمليات العميد كمال الهاشمي.