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المنفي يبحث مع باتيلي خطوات «الرئاسي» في 3 مسارات

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 12 يوليو 2023, 02:36 مساء
المنفي يبحث مع باتيلي خطوات «الرئاسي» في 3 مسارات
لقاء المنفي وباتيلي في طرابلس، 12 يوليو 2023. (المجلس الرئاسي)
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أشاد الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، اليوم الأربعاء، بقرار المجلس الرئاسي تشكيل لجنة مالية عليا، لتنظيم الإنفاق العام وتعزيز الشفافية، وخطواته من أجل تحقيق السلام والاستقرار في أنحاء البلاد كافة عبر انتخابات حرة ونزيهة.

جاء ذلك خلال لقاء باتيلي رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، حيث بحثا «الخطوات المُنجزة من قِبل المجلس الرئاسي في المسارات السياسية والاقتصادية والعسكرية»، وفق بيان مقتضب صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

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بالأسماء: أعضاء «اللجنة المالية العليا» ومهامها

الخميس الماضي، أصدر المجلس الرئاسي قرارا بتشكيل «لجنة مالية عليا» من أجل تحديد أوجه الإنفاق العام، ومتابعة الترتيبات المالية، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي و17 عضوا، من بينهم نائب الرئيس، وممثلون عن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والقيادة العامة، ومصرف ليبيا المركزي في طرابلس وبنغازي، وديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والمؤسسة الوطنية للنفط.

البعثة الأممية ترحب بقرار تشكيل لجنة مالية عليا
السبت الماضي، رحبت البعثة الأممية بقرار المجلس الرئاسي إنشاء لجنة عليا للرقابة المالية، واصفة هذا القرار بأنه «مقاربة شاملة من شأنها الإسهام في توفير فرص متكافئة بين جميع المرشحين في الانتخابات المرتقبة، فضلا عن إضفاء الشفافية على إنفاق الأموال العامة، والتوزيع العادل للموارد الوطنية».

وأثنت البعثة، في بيان، على رئيس المجلس الرئاسي، وجميع الأطراف الذين عملوا دون كلل على تسهيل الاتفاق على هذه الآلية، داعية إلى أن «تكون هذه المبادرة القائمة على التوافق مثالا يُحتذى به بالنسبة للقادة والمؤسسات الليبية في معالجة جميع القضايا الخلافية المتعلقة بشؤون الأمة».

لقاء المنفي وباتيلي في طرابلس، 12 يوليو 2023. (المجلس الرئاسي)
لقاء المنفي وباتيلي في طرابلس، 12 يوليو 2023. (المجلس الرئاسي)
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