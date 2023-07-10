نورلاند يشيد بتشكيل لجنة عليا للرقابة المالية على الإيرادات العمومية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أشاد المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، اليوم الإثنين، بقرار تشكيل لجنة عليا للرقابة المالية على الإيرادات العمومية في ليبيا والذي أصدره المجلس الرئاسي مجتمعًا الخميس الماضي.

واعتبر نورلاند في تغريدة نشرتها السفارة الأميركية لدى ليبيا عبر حسابها على «تويرت» أن «القرار الأخير بتشكيل لجنة عليا للرقابة المالية يمثل خطوة مهمة نحو توزيع منصف للإيرادات العمومية ومزيد من الشفافية المالية».

نورلاند يثني على دور القادة الليبيين في تشكيل اللجنة

وشدد نورلاند على ضرورة «أن تعود ثروة ليبيا بالفائدة على كل الليبيين في شتى المناطق»، مشيدًا «بقيادة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة»، وأثنى «على القادة الليبيين من كل أنحاء البلاد لدورهم في بعث اللجنة».

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وقال نورلاند إن «هذا الإظهار للوحدة يمثل سابقة مهمة في إيجاد حل سلمي للتظلمات المشروعة ويظهر التزامًا بالاستقرار هو حيوي للانتخابات» وفق قوله.

ترحيب أممي وفرنسي بتشكيل اللجنة

وقبل نورلاند، رحبت كل من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والسفارة الفرنسية، بتشكيل اللجنة، لمعالجة القضايا الأساسية المتعلقة بالشفافية في إنفاق الأموال العامة، والتوزيع العادل للإيرادات الوطنية، متوقعة أن يكون للقرار انعكاسات إيجابية على المشهد السياسي.

ووصفت البعثة الأممية في بيان قرار تشكيل اللجنة بأنه «مقاربة شاملة من شأنها الإسهام في توفير فرص متكافئة بين جميع المرشحين في الانتخابات المرتقبة، فضلا عن إضفاء الشفافية على إنفاق الأموال العامة، والتوزيع العادل للموارد الوطنية».

واعتبرت السفارة الفرنسية في بيان أن تشكيل اللجنة «خطوة ذات أهمية، لخلق مناخ ملائم لإجراء انتخابات حرة وشفافة وذات مصداقية»، مؤكدة «دعم فرنسا المستمر للحلول الليبية - الليبية، وتمسكها بسيادة ليبيا».