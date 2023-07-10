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بن قدارة: مستعدون لدعم الشركات العالمية الراغبة بالاستثمار النفطي في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 10 يوليو 2023, 04:51 مساء
بن قدارة: مستعدون لدعم الشركات العالمية الراغبة بالاستثمار النفطي في ليبيا
بن قدارة في لقاء مع لجنة الاستثمار بالمؤسسة الوطنية للنفط بالعاصمة طرابلس، 10 يوليو 2023. (الصفحة الرسمية للمؤسسة)
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أعرب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، عن استعداد المؤسسة لتوفير كافة الدعم اللازم للشركات العالمية التي ترغب في الاستثمار في ليبيا، وتقديم كافة المعلومات والبيانات اللازمة للمستثمرين.

جاء ذلك خلال اجتماع فرحات بن قدارة مع لجنة الاستثمار بالمؤسسة بالعاصمة طرابلس، لبحث الفرص المتاحة في قطاع النفط والغاز، وفق بيان صادر عن المؤسسة، اليوم الإثنين.

فرص الاستثمار في قطاع النفط
وتركز الاجتماع على بحث الفرص المتاحة للاستثمار في قطاع النفط والغاز في ليبيا، التي تشهد تحسنا ملحوظا بعد استقرار إنتاج النفط ورفع القوة القاهرة عن عمليات الاستكشاف. وجرى التأكيد على أهمية استغلال هذه الفرص في تحسين الاقتصاد الوطني وتطوير البنية التحتية لقطاع النفط والغاز في البلاد.

- تعليق جديد من عون بشأن التهديدات بعرقلة إنتاج النفط الليبي 
- إنتاج النفط الليبي يسجل مليونا و207 آلاف برميل
- عون يتوقع زيادة إنتاج النفط الليبي إلى 2 مليون برميل يوميا خلال 5 سنوات

وأكد بن قدارة «أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسة والشركات العالمية في سبيل تحقيق مصالح الجميع وتنمية الاقتصاد الوطني، في إطار خطة المؤسسة لرفع الإنتاج إلى 2 مليون برميل»، وفق البيان.

ويوم الخميس الماضي، توقع وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد عون، أن تستغرق عملية زيادة إنتاج النفط الليبي من 1.2 مليون برميل يوميا إلى مليوني برميل من «ثلاث إلى خمس سنوات»، مؤكدًا أن الحكومة خصصت ميزانية لزيادة إنتاج البلاد من النفط والغاز، وفق تصريح نشرته الوزارة. وحسب آخر بيانات صادرة عن المؤسسة، فقد بلغ إنتاج النفط الخام مليونا و207 آلاف برميل يوم الجمعة الماضي.

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