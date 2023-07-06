عون يتوقع زيادة إنتاج النفط الليبي إلى 2 مليون برميل يوميا خلال 5 سنوات

القاهرة - بوابة الوسط

توقع وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد عون، أن تستغرق عملية زيادة إنتاج النفط الليبي من 1.2 مليون برميل يوميا إلى مليوني برميل من «ثلاث إلى خمس سنوات»، مؤكدًا أن الحكومة خصصت ميزانية لزيادة إنتاج البلاد من النفط والغاز، وفق تصريح نشرته الوزارة اليوم الخميس.

وأوضح عون في تصريحه أن «الشركات الدولية العاملة في إنتاج النفط الليبي ستكون مفيدة في تحقيق هذه الأهداف التي تتطلع إليها حكومة الوحدة الوطنية»، مشيرًا إلى «أن المشاريع الاستثمارية هي تعاون مشترك بين ليبيا والشركاء الأجانب».

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وفيما يتعلق بفرص الاستثمار في قطاع النفط الليبي ورفع الإنتاج المحلي، أكد عون أن الحكومة «تكرس نفسها لتهيئة مناخ استثماري ملائم وجذاب للمستثمرين الأجانب» في قطاع النفط والغاز.

ويبلغ إنتاج ليبيا من النفط في الوقت الراهن مليون و200 ألف برميل يوميًا، بحسب بيانات المؤسسة الوطنية للنفط.