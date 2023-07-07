إنتاج النفط الليبي يسجل مليونا و207 ألف برميل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الجمعة، أن إنتاجها من النفط الخام بلغ مليونًا و207 ألف برميل خلال الساعات الـ24 الماضية، بارتفاع قدره ستة آلاف برميل عن اليوم السابق.

وأشارت مؤسسة النفط، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، إلى أن إنتاج المكثفات بلغ 50 ألف برميل خلال الفترة نفسها، مقارنة بـ55 ألف برميل في اليوم السابق.

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إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي

كما أعلمنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي بلغ مليار و109 مليون قدم مكعب خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضحت في البيان أن معدلات الاستهلاك المحلي للغاز بلغت 890 مليون قدم للشركة العامة للكهرباء، و88 مليون قدم لمصانع الحديد والصلب ومصانع صغيرة أخرى، وخمسة ملايين قدم لمصانع الأسمنت و126 مليون قدم للمؤسسة الوطنية للنفط.