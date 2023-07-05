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تمهيدا للطعون.. «التعليم» تخصص رابطا لمراجعة أوراق إجابات شهادة «التعليم الأساسي»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 05 يوليو 2023, 02:48 مساء
تمهيدا للطعون.. «التعليم» تخصص رابطا لمراجعة أوراق إجابات شهادة «التعليم الأساسي»
شعار وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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وجه وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة موسى المقريف، اليوم الأربعاء، المركز الوطني للامتحانات بعرض أوراق إجابة طلاب شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي عبر منظومة النتائج؛ تمهيدًا لفتح باب الطعون.

ونشرت الوزارة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» رابطًا يتيح للطلاب استعراض إجاباتهم خلال الامتحانات «http://www.dev.nec.gov.ly/finalresults»، ودعت الطلاب إلى مراجعة أوراق إجاباتهم تمهيدًا لفتح باب الطعون التي يجري التواصل بشأنها مع مكاتب الامتحانات بالمراقبات.

إعلان نتيجة شهادة إتمام التعليم الأساسي
وأمس الثلاثاء، قال المقريف في مؤتمر صحفي خصصته وزارة التعليم لإعلان نتيجة شهادة إتمام التعليم الأساسي الدور الأول والتي أجريت موحدة في كامل ليبيا، إن نسبة النجاح بلغت 53.88%. في حين سجلت نسبة النجاح في التخصص الديني 56.48%، و68% لتخصص الصم وضعاف السمع.

«التعليم»: إيقاف 91 من المكلفين بأعمال امتحانات شهادة التعليم الأساسي
المقريف: العام الدراسي الجديد ينطلق في 3 سبتمبر المقبل
«التعليم»: 53.88% نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي

وأوضح المقريف أن العام الدراسي الجديد سينطلق في الثالث من سبتمبر المقبل، بعد وصول شحنات الكتب المدرسية للمخازن. وأضاف أن الشحنات الأولية من الكتب بدأت تصل المخازن الرئيسية للوزارة، مؤكدًا أن الشركات المحلية «أوفت بما تعهدت به» في هذا الملف.

إيقاف 91 من المكلفين بأعمال امتحانات شهادة التعليم الأساسي
وخلال المؤتمر نفسه، أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة لشؤون المراقبات رئيس اللجنة العليا للإشراف على امتحانات الشهادات العامة، محسن الكبير، إيقاف 91 من المكلفين بأعمال امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي والديني والصم وضعاف السمع (الدور الأول) للعام 2022 – 2023.

وأوضح الكبير أن بين من جرى إيقافهم رؤساء لجان ومراقبين وملاحظين ومفتشين تربويين، وأن الموقوفين جرت إحالتهم إلى التحقيق الإداري، لارتكابهم مخالفات في أعمال الامتحانات باللجان المكلفين بها، وفق ما نقلت عنه وزارة التعليم.

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