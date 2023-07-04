المقريف: العام الدراسي الجديد ينطلق في 3 سبتمبر المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، موسى المقريف، اليوم الثلاثاء، إن العام الدراسي الجديد سينطلق في الثالث من سبتمبر المقبل، بعد وصول شحنات الكتب المدرسية للمخازن.

جاء تصريح المقريف في مؤتمر صحفي خصصته وزارة التعليم لإعلان نتيجة شهادة إتمام التعليم الأساسي الدور الأول، والتي أجريت موحدة في كامل ليبيا، وبلغت نسبة النجاح فيها 53.88%. في حين سجلت نسبة النجاح في التخصص الديني 56.48%، و68% لتخصص الصم وضعاف السمع.

وأوضح المقريف أن الشحنات الأولية من الكتب بدأت تصل إلى المخازن الرئيسية للوزارة، مضيفا أن الشركات المحلية «أوفت بما تعهدت به» في هذا الملف.

ويمكن لجميع الطلاب التعرف على نتائجهم من خلال أرقام الجلوس والقيد عبر الدخول لهذا الرابط.