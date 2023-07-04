«التعليم»: إيقاف 91 من المكلفين بأعمال امتحانات شهادة التعليم الأساسي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة لشؤون المراقبات رئيس اللجنة العليا للإشراف على امتحانات الشهادات العامة، محسن الكبير، إيقاف 91 من المكلفين بأعمال امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي والديني والصم وضعاف السمع (الدور الأول) للعام 2022 – 2023.

وأوضح الكبير، خلال مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، أن من بين من جرى إيقافهم رؤساء لجان ومراقبين وملاحظين ومفتشين تربويين، وأن الموقوفين جرت إحالتهم إلى التحقيق الإداري، لارتكابهم مخالفات في أعمال الامتحانات باللجان المكلفين بها، وفق ما نقلت عنه وزارة التعليم.

تشكيل لجان للتحقيق في مخالفات نظم الامتحانات

أكد وزير التربية والتعليم، موسى المقريف، في اجتماع سابق باللجنة العليا للإشراف على امتحانات الشهادات العامة، إيقاف كل من يخالف اللوائح والقوانين، من الملاحظين ومسؤولي لجان الإشراف على الامتحانات، عن العمل، وإحالته إلى التحقيق.

المقريف: العام الدراسي الجديد ينطلق في 3 سبتمبر المقبل

«التعليم»: 53.88% نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي

«التعليم» تخصص رابطا لنتيجة شهادة التعليم الأساسي

وأصدر المقريف القرار رقم «822» لسنة 2023 بتشكيل لجان، للتحقيق في مخالفات نظم الامتحانات، وتفويض وكيل الوزارة لشؤون المراقبات بإجراءات الإيقاف عن العمل لكل من يرتكب أو يشتبه في ارتكابه مخالفات في أعمال الامتحانات.

إعلان نتيجة شهادة إتمام التعليم الأساسي

في وقت سابق اليوم، قال المقريف، في مؤتمر صحفي خصصته وزارة التعليم لإعلان نتيجة شهادة إتمام التعليم الأساسي الدور الأول، والتي أجريت موحدة في كامل ليبيا، إن نسبة النجاح بلغت 53.88%. في حين سجلت نسبة النجاح في التخصص الديني 56.48%، و68% لتخصص الصم وضعاف السمع.

وأوضح المقريف أن العام الدراسي الجديد سينطلق في الثالث من سبتمبر المقبل، بعد وصول شحنات الكتب المدرسية للمخازن. وأضاف أن الشحنات الأولية من الكتب بدأت تصل إلى المخازن الرئيسية للوزارة، مؤكدا أن الشركات المحلية «أوفت بما تعهدت به» في هذا الملف.