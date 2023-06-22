نورلاند: مفوضية الانتخابات ستكون جاهزة بمجرد التوافق على أساس قانوني قابل للتنفيذ

القاهرة - بوابة الوسط

أكد المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، على القدرة الفنية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات وجاهزيتها لدعم الاستحقاق الديمقراطي في البلاد «بمجرد أن ينتهي القادة الليبيون من التوافق على أساس قانوني قابل للتنفيذ».

والتقى نورلاند والقائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا ليزلي أوردمان، اليوم الخميس، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، وذلك في اليوم الثاني من زيارتهما إلى العاصمة طرابلس التي بدأت أمس الأربعاء، حيث أجريا لقاءات مع عدد من الوزراء والمسؤولين.

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وقال نورلاند في تغريدة نشرتها السفارة الأميركية عبر حسابها على «تويتر» عن لقائه مع السايح «أثمن لقائي بالدكتور عماد السايح اليوم للحديث حول أهمية إنجاح الانتخابات في ليبيا. أنا على ثقة من أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ستكون قادرة فنياً وجاهزة لدعم الانتخابات بمجرد أن ينتهي القادة الليبيون من التوافق على أساس قانوني قابل للتنفيذ».

والتقى نورلاند والقائم بالأعمال الأميركي في طرابلس كل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، وعضوا المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبدالله اللافي، والنائب العام المستشار الصديق الصور، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار مفتاح القوي.