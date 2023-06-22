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نورلاند يؤكد للمنقوش التزام أميركا بدعم جهود باتيلي لإجراء انتخابات ناجحة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 22 يونيو 2023, 10:59 صباحا
نورلاند يؤكد للمنقوش التزام أميركا بدعم جهود باتيلي لإجراء انتخابات ناجحة
لقاء نورلاند وأوردمان مع المنقوش، 22 يونيو 2023، (السفارة الأميركية)
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جدد مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند التزام واشنطن بالعمل مع الشركاء الدوليين لدعم جهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي؛ لإجراء انتخابات ناجحة في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقائه وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، رفقة القائم بأعمال السفارة الأميركية ليزلي أوردمان، حسب تغريدة على حساب السفارة بموقع «تويتر»، اليوم الخميس.

وفي سياق آخر، أعرب نورلاند عن تقديره لدعم ليبيا جهود وقف القتال في السودان المجاورة.

من جانبها، قالت الخارجية إن اللقاء بحث مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، ومناقشة مخرجات لجنة إعداد القوانين الانتخابية «6+6»، كما أعرب الجانبان عن التزامهما بدعم باتيلي والعملية السياسية، وأهمية الحوار للمضي قدما في إجراء الانتخابات بما يسهم في تعزيز جهود الأمن وحالة الاستقرار التي تشهدها البلاد.

لقاء مع الدبيبة
والتقى نورلاند أمس رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، وأكد له أهمية وضع اللمسات الأخيرة على الأساس القانوني للانتخابات، ودعم جهود باتيلي للوصول إلى الاستحقاق سريعا.

نورلاند يؤكد للدبيبة أهمية دعم جهود باتيلي للانتقال بسرعة إلى الانتخابات
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من جانبه، أكد الدبيبة حرص الحكومة على إنجاح الانتخابات المرتقبة وسط جو عام من الاستقرار الأمني، ووفق قوانين انتخابية عادلة.

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