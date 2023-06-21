نورلاند: تحدثت مع بن قدارة حول نزاهة مؤسسة النفط.. ووجدت جهودًا مشجعة

القاهرة - بوابة الوسط

قال المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند، اليوم الأربعاء، إنه تحدث مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة حول نزاهة مؤسسة النفط كمؤسسة تكنوقراطية وغير سياسية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع فرحات بن قدارة، والمبعوث الأميركي ريتشارد نورلاند، والقائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا ليزلي أوردمان.

وأوضح نورلاند، في تغريدة على حساب السفارة الأميركية على «تويتر»، أن اللقاء تطرق إلى مخططات المؤسسة الطموحة لرفع إنتاج النفط والغاز، متابعًا: «لقد شعرنا بالتشجيع عندما علمنا بالجهود المبذولة من جانب المؤسسات الاقتصادية الليبية لزيادة الشفافية المالية لكي يستفيد كل الليبيين من نفط ليبيا».

- نورلاند يبحث مع الكوني واللافي الاستراتيجية الأميركية للاستقرار في ليبيا

- نورلاند يؤكد للدبيبة أهمية دعم جهود باتيلي للانتقال بسرعة إلى الانتخابات

- المبعوث الأميركي يشيد بإحاطة باتيلي

- اجتماع ليبي - أميركي في واشنطن حول الإعداد للانتخابات

ويجري المبعوث والقائم الأعمال الأميركي لقاءات مع الأطراف في ليبيا خلال الساعات الأخيرة، آخرها لقاء عضوي المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبدالله اللافي، حيث استمعا إلى رؤية المجلس الرئاسي حول سبل إدارة الموارد وتوزيعها بشكل عادل يضمن التنمية العادلة لكل الليبيين.