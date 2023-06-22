نورلاند يبحث مع القوي جهود تعزيز استقلال القضاء

القاهرة - بوابة الوسط

بحث مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار مفتاح محمد القوي جهود تعزيز استقلال القضاء الليبي.

ونوه نورلاند خلال اللقاء، اليوم الخميس، بالدور المهم الذي يمكن أن تلعبه سلطة قضائية قوية في الانتخابات، حسب تغريدة على حساب السفارة الأميركية لدى ليبيا بموقع «تويتر».

نورلاند يلتقي المنقوش

وجدد نورلاند التزام واشنطن بالعمل مع الشركاء الدوليين لدعم جهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي؛ لإجراء انتخابات ناجحة في ليبيا.

- نورلاند يؤكد للمنقوش التزام أميركا بدعم جهود باتيلي لإجراء انتخابات ناجحة

- نورلاند يبحث مع الصور التعاون في مجال العدالة الجنائية

جاء ذلك خلال لقائه اليوم وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، رفقة القائم بأعمال السفارة الأميركية ليزلي أوردمان، وتناول الاجتماع مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، ومخرجات لجنة إعداد القوانين الانتخابية «6+6».

وأعرب الجانبان عن التزامهما بدعم باتيلي والعملية السياسية، وأهمية الحوار للمضي قدما في إجراء الانتخابات بما يسهم في تعزيز جهود الأمن وحالة الاستقرار التي تشهدها البلاد.