وزير الدفاع الإيطالي: يجب إعادة بناء العلاقة مع ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

شدد وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروزيتو، الخميس، على ضرورة إعادة بناء العلاقات مع ليبيا من خلال الحوار.

وقال كروزيتو في تصريحات إذاعية: «جرى تفكيك العلاقة مع ليبيا من قبل الغرب بعد معمر القذافي ويجب الآن إعادة بنائها من خلال الحوار»، وفق ما نقلت عنه وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء.

وأضاف كروزيتو أن «هذه رحلة طويلة، ولكن في غضون ذلك سيتعين علينا إدارة حالات الطوارئ، وتجنب المآسي، ومحاولة تجنب المغادرة» على حد قوله.

كروزيتو: استقرار ليبيا أمر ضروري

وفي مايو، شدد كروزيتو على أن استقرار ليبيا أمر ضروري، مشيرا إلى استعداد بلاده إلى لعب دور «الميسر والمنسق» في إعادة توحيد «القوات المسلحة الليبية».

وزير الدفاع الإيطالي: استقرار ليبيا أمر ضروري

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وجاءت تصريحات الوزير الإيطالي في إحاطة أمام لجنتي الخارجية والدفاع المشتركتين في مجلسي النواب والشيوخ الإيطاليين، حيث قال: «لقد حققنا حتى الآن القليل جدا مقارنة بالجهود المبذولة» في ليبيا، مشيرا إلى البعثات المختلفة التي ستشارك فيها إيطاليا في ليبيا خلال العام 2023 على المستويين الوطني والدولي والأوروبي، وفق ما نقلت عنه آنذاك وكالة «نوفا».

ومن بين هذه البعثات، لفت كروزيتو إلى مهمة «المساعدة والدعم الثنائي المعاد صياغتها»، ومهمة البحر الأبيض المتوسط الآمنة لمكافحة الاتجار غير المشروع، والمهمة الأوروبية «إيريني»، حيث ستستمر استضافة قيادتها العملياتية في روما، و«يوبام ليبيا»، الهادفة إلى تقديم المساعدة في إدارة الحدود.

وخلال زيارة قائد قوات القيادة العامة، المشير خليفة حفتر، إلى إيطاليا خلال مايو الماضي، التقى كروزيتو وبحث معه «تشكيل لجان مُشتركة لمراقبة وتأمين الحدود الليبية الجنوبية لتعزيز الأمن القومي للبلدين»، وفق بيان صادر عن مكتب إعلام القيادة العامة.