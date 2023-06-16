  • Alwasat News
Atwasat

وزير الدفاع الإيطالي: يجب إعادة بناء العلاقة مع ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 16 يونيو 2023, 11:35 صباحا
وزير الدفاع الإيطالي: يجب إعادة بناء العلاقة مع ليبيا
وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروزيتو. (الإنترنت)
alwasat radio

شدد وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروزيتو، الخميس، على ضرورة إعادة بناء العلاقات مع ليبيا من خلال الحوار.

وقال كروزيتو في تصريحات إذاعية: «جرى تفكيك العلاقة مع ليبيا من قبل الغرب بعد معمر القذافي ويجب الآن إعادة بنائها من خلال الحوار»، وفق ما نقلت عنه وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء.

وأضاف كروزيتو أن «هذه رحلة طويلة، ولكن في غضون ذلك سيتعين علينا إدارة حالات الطوارئ، وتجنب المآسي، ومحاولة تجنب المغادرة» على حد قوله.

كروزيتو: استقرار ليبيا أمر ضروري
وفي مايو، شدد كروزيتو على أن استقرار ليبيا أمر ضروري، مشيرا إلى استعداد بلاده إلى لعب دور «الميسر والمنسق» في إعادة توحيد «القوات المسلحة الليبية».

وزير الدفاع الإيطالي: استقرار ليبيا أمر ضروري
السيسي يبحث مع وزير الدفاع الإيطالي التطورات في ليبيا والسودان والهجرة غير الشرعية
حفتر يبحث مع وزير الدفاع الإيطالي تشكيل لجان مُشتركة لمراقبة وتأمين حدود ليبيا الجنوبية

وجاءت تصريحات الوزير الإيطالي في إحاطة أمام لجنتي الخارجية والدفاع المشتركتين في مجلسي النواب والشيوخ الإيطاليين، حيث قال: «لقد حققنا حتى الآن القليل جدا مقارنة بالجهود المبذولة» في ليبيا، مشيرا إلى البعثات المختلفة التي ستشارك فيها إيطاليا في ليبيا خلال العام 2023 على المستويين الوطني والدولي والأوروبي، وفق ما نقلت عنه آنذاك وكالة «نوفا».

ومن بين هذه البعثات، لفت كروزيتو إلى مهمة «المساعدة والدعم الثنائي المعاد صياغتها»، ومهمة البحر الأبيض المتوسط الآمنة لمكافحة الاتجار غير المشروع، والمهمة الأوروبية «إيريني»، حيث ستستمر استضافة قيادتها العملياتية في روما، و«يوبام ليبيا»، الهادفة إلى تقديم المساعدة في إدارة الحدود.

وخلال زيارة قائد قوات القيادة العامة، المشير خليفة حفتر، إلى إيطاليا خلال مايو الماضي، التقى كروزيتو وبحث معه «تشكيل لجان مُشتركة لمراقبة وتأمين الحدود الليبية الجنوبية لتعزيز الأمن القومي للبلدين»، وفق بيان صادر عن مكتب إعلام القيادة العامة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شي لـ«بيل غيتس»: الصين وضعت آمالها دائمًا في الشعب الأميركي

شي لـ«بيل غيتس»: الصين وضعت آمالها دائمًا في الشعب الأميركي
توقيف تسعة مصريين يشتبه بأنهم مهربون بعد مأساة المهاجرين في اليونان

توقيف تسعة مصريين يشتبه بأنهم مهربون بعد مأساة المهاجرين في اليونان
«سي إن إن»: وكالات حكومية أميركية تعرضت لهجوم إلكتروني عالمي

«سي إن إن»: وكالات حكومية أميركية تعرضت لهجوم إلكتروني عالمي
مبابي: البقاء في باريس سان جرمان «خياري الوحيد» حاليا

مبابي: البقاء في باريس سان جرمان «خياري الوحيد» حاليا
بيلينغهام يقرر ارتداء القميص رقم «5» مع ريال مدريد تكريما لزيدان

بيلينغهام يقرر ارتداء القميص رقم «5» مع ريال مدريد تكريما لزيدان
ريال مدريد يهزم برشلونة في «كلاسيكو» مواقع التواصل.. والأهلي الأول عربيا

ريال مدريد يهزم برشلونة في «كلاسيكو» مواقع التواصل.. والأهلي الأول عربيا
«في التسعين»: يعقوب عبدالله.. أبوسليم سيكون الحصان الأسود في سداسي التتويج

«في التسعين»: يعقوب عبدالله.. أبوسليم سيكون الحصان الأسود في سداسي التتويج
#في التسعين»: الفزاني ينتقد جماهير الأهليين

#في التسعين»: الفزاني ينتقد جماهير الأهليين
كاريكاتير خيري - النخبة السياسية!

كاريكاتير خيري - النخبة السياسية!
دولة الصديق الكبير

دولة الصديق الكبير
عادل الأوجلي: اتحاد الكرة لن يغادر المشهد وسنلجأ لـ«فيفا»

عادل الأوجلي: اتحاد الكرة لن يغادر المشهد وسنلجأ لـ«فيفا»
المنتخب الوطني يتوجه إلى بتسوانا لاستكمال مسيرته بتصفيات كأس الأمم الأفريقية

المنتخب الوطني يتوجه إلى بتسوانا لاستكمال مسيرته بتصفيات كأس الأمم الأفريقية
حسابات زائفة على تويتر لـ«أميركيات شقراوات» تروج لاستضافة الإمارات قمة «كوب28»

حسابات زائفة على تويتر لـ«أميركيات شقراوات» تروج لاستضافة الإمارات قمة «كوب28»
فوز الأهلي بنغازي والمروج على الاتحاد والمدينة بالدور الثماني لكرة السلة

فوز الأهلي بنغازي والمروج على الاتحاد والمدينة بالدور الثماني لكرة السلة
دول عربية اشترت ربع صادرات إسرائيل العسكرية

دول عربية اشترت ربع صادرات إسرائيل العسكرية
طلال أبوخطوة: قضية حل اتحاد الكرة ليس لها علاقة بالتحكيم الرياضي

طلال أبوخطوة: قضية حل اتحاد الكرة ليس لها علاقة بالتحكيم الرياضي
الرئيس الصيني يدعو إلى «عضوية كاملة» لفلسطين في الأمم المتحدة

الرئيس الصيني يدعو إلى «عضوية كاملة» لفلسطين في الأمم المتحدة
حبس 22 متهما من مديري فروع ورؤساء أقسام تقييم الجودة بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية

حبس 22 متهما من مديري فروع ورؤساء أقسام تقييم الجودة بمركز الرقابة على الأغذية ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الكهرباء»: عمرة جسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة الزويتينة
«الكهرباء»: عمرة جسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة الزويتينة
نيابة جنوب بنغازي الابتدائية «تحتج بشدة» على ما حدث للقطعاني
نيابة جنوب بنغازي الابتدائية «تحتج بشدة» على ما حدث للقطعاني
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الجمعة 16 يونيو 2023)
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الجمعة 16 يونيو 2023)
لجنة السلع الحلال تناقش آلية إنشاء مراكز للذبح مطابقة للمواصفات
لجنة السلع الحلال تناقش آلية إنشاء مراكز للذبح مطابقة للمواصفات
برعاية الحويج.. انتخاب مجلس أصحاب الأعمال
برعاية الحويج.. انتخاب مجلس أصحاب الأعمال
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الخطوط الليبية تعلن أسعارًا مخفضة لرحلاتها إلى 5 وجهات دولية
الخطوط الليبية تعلن أسعارًا مخفضة لرحلاتها إلى 5 وجهات دولية...
طبيبة ليبية تلبي نداء الواجب على متن رحلة «الأفريقية».. ماذا حدث؟
طبيبة ليبية تلبي نداء الواجب على متن رحلة «الأفريقية».. ماذا......
مجلة لـ«أفريكوم»: «فريقان» في ليبيا يدعمان حميدتي
مجلة لـ«أفريكوم»: «فريقان» في ليبيا يدعمان حميدتي...
افتتاح فصل دراسي نموذجي لتوطين التدريب في المجال البحري بميناء طرابلس
افتتاح فصل دراسي نموذجي لتوطين التدريب في المجال البحري ......
طبيب ليبي زائر يجري 30 جراحة تركيب مفصل مجانا
طبيب ليبي زائر يجري 30 جراحة تركيب مفصل مجانا...
المزيد
«الكهرباء»: انتهاء صيانة خط نقل الطاقة التميمي درنة
«الكهرباء»: انتهاء صيانة خط نقل الطاقة التميمي درنة...
«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على الساحل من درنة إلى طبرق
«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على الساحل من درنة إلى طبرق...
وزير الدفاع الإيطالي: يجب إعادة بناء العلاقة مع ليبيا
وزير الدفاع الإيطالي: يجب إعادة بناء العلاقة مع ليبيا...
برعاية الحويج.. انتخاب مجلس أصحاب الأعمال
برعاية الحويج.. انتخاب مجلس أصحاب الأعمال...
لجنة السلع الحلال تناقش آلية إنشاء مراكز للذبح مطابقة للمواصفات
لجنة السلع الحلال تناقش آلية إنشاء مراكز للذبح مطابقة ......
المزيد