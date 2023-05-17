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السيسي يبحث مع وزير الدفاع الإيطالي التطورات في ليبيا والسودان والهجرة غير الشرعية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 17 مايو 2023, 06:08 مساء
السيسي يبحث مع وزير الدفاع الإيطالي التطورات في ليبيا والسودان والهجرة غير الشرعية
الرئيس المصري يلتقي وزير الدفاع الإيطالي، وبحضور وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول محمد زكي. (الإنترنت)
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بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو مستجدات القضايا الإقليمية من بينها ليبيا والسودان، وأكد الجانبان أهمية دفع الحلول السياسية لمختلف الأزمات التي تمر بها المنطقة، كما ناقشا ظاهرة الهجرة غير الشرعية وسبل معالجتها.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي لكروسيتو، وبحضور وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري  الفريق أول محمد زكي، ورئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيطالية اللواء بحري جوزيبي دراجوني، إلى جانب سفير إيطاليا بالقاهرة، ميكيلي كواروني. 

دفع أطر التعاون في المجالين العسكري والأمني
وصرح الناطق الرسمي باسم الرئاسة، المستشار أحمد فهمي، بأن اللقاء شهد «تأكيد الحرص المتبادل على مواصلة تعزيز الروابط التاريخية والوثيقة بين البلدين، ودفع أطر التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة خلال الفترة المقبلة، لا سيما في المجالين العسكري والأمني، حيث أشاد وزير الدفاع الإيطالي بدور مصر الجوهري في الحفاظ على الاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط والبحر المتوسط».

 كما تطرق اللقاء إلى بحث ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وجرى تأكيد ضرورة تضافر المساعي للدفع قدمًا بآليات مواجهة التحديات العابرة للحدود، وثمن الجانب الإيطالي الجهود المصرية الفاعلة في هذا الإطار.

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وأضاف الناطق الرسمي أن اللقاء تناول بحث سبل تعزيز التعاون العسكري، حيث جرى الاتفاق على الاستمرار في تطوير التعاون القائم على هذا الصعيد. وفيما يتعلق بمستجدات القضايا الإقليمية، لا سيما ليبيا والسودان، توافقت وجهات النظر حول أهمية دفع الحلول السياسية لمختلف الأزمات التي تمر بها المنطقة، في إطار الحفاظ على وحدة الدول وسلامة أراضيها، بما يلبى تطلعات الشعوب نحو استعادة الأمن والاستقرار، والانطلاق نحو التنمية والازدهار.

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