السيسي يطالب الأطراف السودانية بتغليب لغة الحوار والتوافق الوطني

القاهرة - بوابة الوسط

طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأطراف السودانية بإعلاء المصالح العليا للشعب السوداني وتغليب لغة الحوار، معرباً عن قلق بلاده من تطورات الموقف إثر الاشتباكات الدائرة.

وصرح الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تلقى اليوم السبت اتصالاً هاتفياً من سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، تناول التباحث حول مستجدات الأوضاع في السودان، حيث أعرب السيسي عن قلق مصر البالغ من تطورات الموقف في السودان الشقيق، على إثر الاشتباكات الدائرة هناك، مؤكداً خطورة التداعيات السلبية لتلك التطورات على استقرار السودان، الذي يمر بلحظة تاريخية دقيقة، تستدعي أقصى درجات الحكمة وضبط النفس».

تفاقم الوضع الإنساني المتأزم في السودان

وطالب الرئيس المصري «الأطراف السودانية بتغليب لغة الحوار والتوافق الوطني، وإعلاء المصالح العليا للشعب السوداني الشقيق».

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و أكد سكرتير عام الأمم المتحدة «حرصه على التواصل مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ظل الدور الفاعل والمحوري لمصر في صون الأمن والاستقرار في المنطقة»، خاصةً ما يتعلق بدعم المسار الانتقالي في السودان، داعياً كافة الأطراف السودانية إلى وقف الأعمال العدائية، واستعادة الهدوء، وبدء الحوار لحل الأزمة الراهنة، ومشيراً إلى أن تصعيد القتال سيخلف آثاراً كارثية على المدنيين، ويفاقم الوضع الإنساني المتأزم في السودان.