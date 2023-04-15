حميدتي عن اشتباكات الخرطوم: على الجيش العودة إلى ثكناته.. وما يجري هو ثمن الديمقراطية

القاهرة - بوابة الوسط

قال قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي، إن قواته ليس لديها عداء مع الجيش السوداني، وأضاف «نحن مع خيار الشعب السوداني والجيش يجب أن يعود إلى ثكناته»، وذلك بعد ساعات من اندلاع اشتباات بين الطرفين، مؤكدا أن قواته بادرت بالقتال وحاولت السيطرة على مطاري الخرطوم ومروي.

وتابع حميدتي، في تصريحات إلى قناة «الجزيرة»، «نأسف للقتال مع أبناء شعبنا، لكن المجرم هو من أجبرنا على ذلك»، وفق قوله، في إشارة إلى رئيس المجلس الرئاسي السوداني عبد الفتاح البرهان.

المعركة ستحسم خلال أيام

وتابع حميدتي، «أوضحنا في بيان سابق أنه ليس لدينا عداء مع الجيش»، مؤكدا أن المعركة ستحسم خلال الأيام المقبلة لكن «لا يمكنني تحديد موعد انتهائها»، مضيفا أن وضع قواته جيد و«نسيطر على جميع المقار».

وأضاف «هؤلاء لديهم مخطط إجرامي ويهدفون إلى عودة الانقلاب.. ندعو شرفاء القوات المسلحة إلى الانضمام لخيار الشعب ونحن نمثل ذلك»، بحسب قوله.

- رويترز: اشتباكات في مقر تلفزيون السودان الرسمي

وبرر حميديتي، بأن قواته اضطرت إلى الدخول في مواجهة، قائلا «ما يجري الآن هو ثمن الديمقراطية».

وأوضح بأن مقار الدعم السريع ثابتة والحديث عن السيطرة عليها «كذب»، قائلا «عازمون على الانتهاء من هذه المعركة بأقل الخسائر»، مدعيا أن ما يحدث حاليا سيؤدي إلى حل سلمي و«أي مجرم سيقدم إلى العدالة».