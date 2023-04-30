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الرئيس المصري يبحث مع رئيس وزراء اليابان الأمن الإقليمي والدولي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 30 أبريل 2023, 10:45 صباحا
الرئيس المصري يبحث مع رئيس وزراء اليابان الأمن الإقليمي والدولي
الرئيس السيسي خلال إلقائه كلمة في القمة العربية بالجزائر، 2 نوفمبر 2022، (صورة من بث مباشر)
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يعقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، في القاهرة، مباحثات مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، بشأن الأمن الإقليمي والدولي.

وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن المباحثات المصرية - اليابانية ستتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وبحث حالة السلم والأمن على المستويين الدولي والإقليمي، وفق وكالة «رويترز».

كيشيدا في جولة أفريقية
ووصل كيشيدا إلى مصر، مساء يوم السبت، في مستهل جولة تشمل أربع دول أفريقية وسنغافورة. ونقلت وكالة «كيودو» اليابانية عن مسؤولين حكوميين يابانيين، القول إن رئيس الوزراء قد يبحث مع السيسي الصراع الدائر في السودان وارتفاع أسعار الطاقة والأغذية على خلفية الحرب الأوكرانية.

وأشارت «كيودو» إلى أن جولة كيشيدا الأفريقية، وهي الأولى له منذ توليه المنصب في أكتوبر 2021، تأتي في إطار جهود تعزيز العلاقات مع الدول النامية في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.

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