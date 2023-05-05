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حفتر يبحث مع وزير الدفاع الإيطالي تشكيل لجان مُشتركة لمراقبة وتأمين حدود ليبيا الجنوبية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 05 مايو 2023, 07:55 مساء
حفتر يبحث مع وزير الدفاع الإيطالي تشكيل لجان مُشتركة لمراقبة وتأمين حدود ليبيا الجنوبية
لقاء حفتر مع وزير الدفاع الإيطالي في روما، الجمعة 5 مايو 2023. (القيادة العامة)
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قال مكتب إعلام القيادة العامة، إن القائد العام المشير خليفة حفتر تباحث خلال لقائه مع وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو، صباح اليوم الجمعة، «حول أهمية تشكيل لجان مُشتركة لمراقبة وتأمين الحدود الليبية الجنوبية لتعزيز الأمن القومي للبلدين».

وأوضح مكتب إعلام القيادة العامة عبر صفحته على «فيسبوك» أن اجتماع حفتر مع وزير الدفاع الإيطالي يأتي ضمن «زيارته الرسمية» إلى إيطاليا رفقة وفد القيادة العامة، مشيرًا إلى أن اللقاء جرى بحضور نائب رئيس الأركان ومدراء الإدارات بوزارة الدفاع الإيطالية.

تعزيز العلاقات بين ليبيا وإيطاليا
وأضاف مكتب الإعلام أن وزير الدفاع الإيطالي أكد خلال اللقاء مع حفتر «على ضرورة تعزيز العلاقة التي تحظى بها الحكومة الإيطالية مع ليبيا وبالأخص مع القائد العام»، لافتًا إلى دعوة «الحاضرين إلى استمرار العمل المُشترك لمكافحة التطرف والحدّ من الهجرة الغير شرعية».

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كما «ثمّن» وزير الدفاع الإيطالي دور المشير خليفة حفتر «في دحر الجماعات الإرهابية في ليبيا لما له من أهمية كبيرة في استقرار أمن المنطقة بالكامل»، مشيدًا كذلك بدوره «في تعزيز الاستقرار ودعمه لبعثة الأمم المتحدة ودعوتها لإجراء الانتخابات خلال هذا العام».

توطيد العلاقات في المجالات الأمنية ومكافحة الهجرة
وفي لقاء سابق، بحث قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر مع وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي آلية توطيد التعاون في المجالات الأمنية ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وإعداد البرامج التدريبية للأفراد والعناصر التابعة للأجهزة الأمنية.

وأمس الخميس، اجتمع حفتر مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، لبحث ملفات الهجرة غير الشرعية والأوضاع في السودان والعملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة ويأمل أن تتوج بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية قبل نهاية العام الجاري، وفق وسائل إعلام إيطالية.

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