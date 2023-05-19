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وزير الدفاع الإيطالي: استقرار ليبيا أمر ضروري

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 19 مايو 2023, 01:40 مساء
وزير الدفاع الإيطالي: استقرار ليبيا أمر ضروري
وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو. (الإنترنت)
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شدد وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو، على أن استقرار ليبيا أمر ضروري، مشيرا إلى استعداد بلاده إلى لعب دور «الميسر والمنسق» في إعادة توحيد «القوات المسلحة الليبية».

جاء ذلك في إحاطة للوزير الإيطالي أمام لجنتي الخارجية والدفاع المشتركتين في مجلسي النواب والشيوخ الإيطاليين، حيث قال: «لقد حققنا حتى الآن القليل جدًا مقارنة بالجهود المبذولة» في ليبيا، مشيرًا إلى البعثات المختلفة التي ستشارك فيها إيطاليا في ليبيا خلال العام 2023 على المستويين الوطني والدولي والأوروبي، وفق ما نقلت عنه، حسبما وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء.

ومن بين هذه البعثات، لفت كروزيتو إلى مهمة «المساعدة والدعم الثنائي المعاد صياغتها»، ومهمة البحر الأبيض المتوسط الآمنة لمكافحة الاتجار غير المشروع، والمهمة الأوروبية «إيريني»، حيث ستستمر استضافة قيادتها العملياتية في روما، و«يوبام ليبيا»، الهادفة إلى تقديم المساعدة في إدارة الحدود.

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ومطلع مايو الجاري، أعلنت الحكومة الإيطالية إطلاق بعثات دولية جديدة للعام 2023 ليتراوح نشاطها من الساحل الأفريقي إلى أوكرانيا مع التركيز على ليبيا.

تاياني: نعمل على جعل ليبيا مستقرة
وتتشابه تصريحات كروزيتو مع أخرى أطلقها وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، أنطونيو تاياني، في مارس الماضي، حينما قال لإحدى الإذاعات إن روما تعمل على جعل ليبيا دولة مستقرة.

وأضاف: «إيطاليا تعمل على جعل ليبيا دولة مستقرة. نتحدث مع الجميع، لقد ذهبنا إلى طرابلس مع رئيسة الوزراء، وقدمنا زوارق دورية لخفر السواحل الليبي»، حسب ما نقلت عنه وكالة «نوفا».

وفي 28 يناير الماضي، زارت رئيسة الحكومة الإيطالية، جورجيا ميلوني، العاصمة طرابلس، حيث عقدت مباحاثات مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة.

ووصفت ميلوني الزيارة بـ«المهمة الإيجابية»، مشيرة إلى التوقيع على «اتفاقات مهمة»، بشأن التعاون والطاقة ومكافحة الهجرة غير الشرعية، كما وعد تاياني بتسليم زورقين جديدين إلى حرس السواحل الليبي يضافان لعدد من الزوارق الإيطالية المسلمة خلال الفترة الأخيرة.

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