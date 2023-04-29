الحويج يكلف الحرس البلدي والتفتيش العمالي باتخاذ الإجراءات القانونية لتنظيم وجود العمالة الأجنبية.

القاهرة - بوابة الوسط

كلف وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، مكاتب الحرس البلدي والتفتيش العمالي وجهات الضبطية كافة، باتخاذ الإجراءات القانونية لتنظيم وجود العمالة الأجنبية.

وأشار القرار، الذي يحمل رقم (508 لسنة 2022)، إلى حظر ممارسة الأجانب عمليات البيع والشراء مباشرة كانت أو بالنيابة عن الغير، واستئجار المخابز والمحلات التجارية لأنفسهم، والقيام بأعمال الوساطة العقارية.

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