وزارة العمل تبحث مع مؤسسة النفط تسهيل إجراءات العمالة الأجنبية

القاهرة - بوابة الوسط

بحثت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة مع المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الإثنين، تسهيل إجراءات العمالة الأجنبية بقطاع النفط، بحسب بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

جاء ذلك خلال لقاء جمع وكيل الوزارة لشؤون الاستخدام علي الهادي ضو، ومدير مكتب استخدام النفط فوزي الشكري، ومدير مكتب استخدام الاستثمار مبروك حسن، ومدير مكتب الإعلام والتواصل بالوزارة عبدالقادر أبوشناف، مع مدير مكتب الاستخدام بمصلحة الجوازات والجنسية العميد محمد الطابوني، ومدير عام تنمية الموارد البشرية بالمؤسسة الوطنية للنفط محمد أبولعج، بالإضافة إلى رئيس قسم الاحتياجات بالمؤسسة نور الدين الحناشي.

- الرعيض يقترح على الدبيبة فرض 30% ضريبة على العمالة الأجنبية

- إطلاق منصة «وافد» لتسجيل العمالة الأجنبية

كما ناقش الاجتماع تسهيل إجراءات استخدام العمالة الأجنبية في مؤسسة النفط والشركات التابعة لها وفي قطاع النفط بشكل عام، إضافة إلى تفعيل اتفاقيات بدائل التدريب مع الشركات النفطية لتدريب وتأهيل الباحثين عن العمل، وضمان إدماجهم في سوق العمل الليبي.

وقدم أبولعج توضيحًا مفصلا للخطوات التي جرت بخصوص الاتفاقية المبرمة بين وزارة العمل والتأهيل والمؤسسة الوطنية للنفط بخصوص آلية تنفيد محاضر اتفاقيات التدريب، واستعرض عمل اللجنة المشتركة بين مؤسسة النفط ووزارة العمل والشركات المستهدفة لحصر المستهدفين والتخصصات التي تحددها الوزارة، ووضع وآلية لتنفيذ البرنامج.

وأبدت مؤسسة النفط ارتياحها لإجراءات العمالة الأجنبية بشركات العاملة في قطاع النفط والغاز، التي تسير بشكل منتظم وجيد وفي زمن قياسي دون أي تأخير.