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علي القطراني يطالب الحرس البلدي بمتابعة العمالة الأجنبية وإنهاء ظاهرة استغلال الفضاء العام

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 مارس 2023, 06:42 مساء
علي القطراني يطالب الحرس البلدي بمتابعة العمالة الأجنبية وإنهاء ظاهرة استغلال الفضاء العام
لقاء القطراني مع رئيس جهاز الحرس البلدي اللواء توفيق المسماري، الثلاثاء 28 فبراير 2023. (المكتب الإعلامي للحكومة)
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طالب نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب علي القطراني جهاز الحرس البلدي بضرورة «متابعة العمالة الأجنبية والتزامها بالإجراءات القانونية وكذلك التزامها بدفع الجباية المفروضة عليها بما يتوافق والضوابط المنصوص عليها إسوة بالمواطن الليبي»، والعمل على «ضرورة إنهاء ظاهرة استغلال الفضاء العام وتطبيق القانون على الجميع بدون استثناء» وفق المكتب الإعلامي للحكومة.

جاء ذلك خلال اجتماع القطراني مع رئيس جهاز الحرس البلدي اللواء توفيق المسماري، في مكتبه بديوان رئاسة الوزراء بمدينة بنغازي، أمس الثلاثاء، بحضور مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الحكم المحلي أبوبكر الزوي.

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وأوضح المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» اليوم الأربعاء، أن القطراني اطلع خلال اللقاء على سير عمل جهاز الحرس البلدي وجاهزيته للقيام بعدد من الحملات التي تستهدف فرض القانون، وتجسيد دور الحرس البلدي في المحافظة على سلامة المواطن وحماية المستهلك فيما يتعلق بضبط الأسعار والصلاحية وطرق التخزين.

وأضاف المكتب الإعلامي أن القطراني أشاد خلال اللقاء بالمجهودات التي يبذلها عناصر الحرس البلدي في سبيل استتباب الأمن والمحافظة على سيادة القانون، مؤكدًا على ضرورة متابعة الأنشطة التجارية والصناعية وفقًا للّوائح والقوانين المتبعة في هذا الخصوص من أجل سلامة المستهلك وصحة المجتمع.

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