الضاوي يطلع على مراحل صيانة مقر جهاز الحرس البلدي سرت

القاهرة - بوابة الوسط

أجرى وزير الحكم المحلي بالحكومة المكلفة من مجلس النواب سامي الضاوي، اليوم الإثنين، زيارة تفقّدية لفرع جهاز الحرس البلدي سرت، وذلك للاطلاع على مراحل عملية صيانة الفرع.

وأفاد بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك»، بأن الزيارة جاءت للوقوف على أهم احتياجات مقر الفرع، والذي تشرف عليه لجنة الأزمة بالمنطقة الغريبة التابعة للحكومة.

- عميد بلدية سرت يطلع على نسب تنفيذ مشاريع خدمية في المدينة

وفرع جهاز الحرس البلدي سرت، مكون من طابقين ويضم أكثر من 18 مكتبا إداريا ومرافق خدمية، ووصلت نسبة إنجازه لـ55%.

وزير الحكم المحلي بالحكومة المكلفة من مجلس النواب يطلع على مراحل صيانة فرع جهاز الحرس البلدي سرت، الإثنين 30 يناير 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)

وزير الحكم المحلي بالحكومة المكلفة من مجلس النواب يطلع على مراحل صيانة فرع جهاز الحرس البلدي سرت، الإثنين 30 يناير 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)