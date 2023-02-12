اتفاق لإطلاق «وافد» للعمالة الأجنبية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

في خطوة اعتبرتها وزارة العمل التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة إجراءً لحصر العمالة الأجنبية في البلاد، كان توقيع الوزارة الخميس الماضي اتفاقية مع شركة «المدار الجديد»، لتخصيص باقة تسمى «باقة وافد»، لتزويد العمالة الأجنبية بخدمات الاتصالات.

شريحة للعامل الوافد فور وصوله ليبيا

وحسب بيان صادر عن الوزارة، تمنح الشركة العامل الأجنبي رقم هاتف من الباقة عند تسجيله بمنصة (وافد)، وتمنحه شريحة فور وصوله إلى ليبيا من خلال مراكز الخدمة. وقالت الوزارة إن هذه الباقة «ستساعد هذه الخدمة في حصر العمالة بشكل منظم، وتكوين قاعدة بيانات عنهم يمكن الرجوع إليها».

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كما تخصص «المدار الجديد» رقما مركزيا للاتصال والاستعلام وإرسال رسائل الإرشادات والتوعوية منذ دخول العامل الأجنبي إلى ليبيا، وتمكنه من إرسال طلبات الشكاوى والخدمات. حضر توقيع الاتفاقية وزير العمل والتأهيل المهندس علي العابد الرضا.

من مراسم توقيع اتفاق وزارة العمل مع شركة المدار الجديد لتخصيص باقة «وافد»، لتزويد العمالة الأجنبية بخدمات الاتصالات، 9 فبراير 2023. (وزارة العمل)

من مراسم توقيع اتفاق وزارة العمل مع شركة المدار الجديد لتخصيص باقة «وافد»، لتزويد العمالة الأجنبية بخدمات الاتصالات، 9 فبراير 2023. (وزارة العمل)