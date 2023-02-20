القبض على 3 عمال وافدين بتهمة سرقة مراتب في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة القبض على ثلاثة عمال وافدين بتهمة سرقة مصنع خاص بصناعة المراتب والإسفنج الصناعي بمنطقة الفلاح في طرابلس.

وأوضحت الوزارة أن صاحب مصنع خاص بصناعة المراتب تقدم ببلاغ لمركز شرطة حي الصناعي التابع لمديرية أمن طرابلس في 13 فبراير الجاري أكد فيه تعرضه لسرقة من داخل المصنع.

عامل في المصع.. واحد من المتهمين بالسرقة

وباشر أعضاء التحري بمكتب البحث الجنائي طرابلس عمليات البحث والتحري حول الواقعة؛ فيما أسفرت الجهود عن ضبط الضالعين في هذه السرقات، وهم ثلاثة أشخاص من العمالة الوافدة أحدهم يعمل بالمصنع.

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وبعد استجواب المتهمين، اعترفوا بالسرقة، فيما جرى استرجاع المسروقات والتي تقدر قيمتها المالية بـسبعة آلاف دينار.

واتضح أن هذه السرقة ليست الأولى التي يتورط فيها المتهمون، فقد سبقتها سرقات أخرى من المصنع ذاته؛ فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم لمركز الشرطة المختص.

مضبوطات مع المتهمين بسرقة مصنع مراتب في طرابلس. (وزارة الداخلية)