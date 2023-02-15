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«الردع» يعثر على عشرات البطاقات ورخص القيادة لدى عصابة السيارات في مسلاتة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 فبراير 2023, 10:34 صباحا
«الردع» يعثر على عشرات البطاقات ورخص القيادة لدى عصابة السيارات في مسلاتة
سيارات مضبوطة لدى عصابة في مسلاتة، 13 فبراير 2023، (جهاز الردع)
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أعلن جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عثوره على عشرات البطاقات الشخصية ورخص القيادة لدى عصابة سرقة السيارات المضبوطة أخيرا في مدينة مسلاتة.

ونشر الجهاز صورا للبطاقات على صفحته في موقع «فيسبوك» أمس الثلاثاء، داعيا أصحابها إلى التوجه إلى جهاز الردع لتسلمها بإفادات موثقة.

ضبط عصابة سرقة السيارات
ويوم الإثنين الماضي، ضبط أفراد الجهاز العصابة التي يرأسها عميد البلدية، وتضم شخصين آخرين.

- «جهاز الردع»: القبض على عصابة سرقة سيارات في مسلاتة يترأسها عميد البلدية

وعثر أفراد الأمن على أكثر من 20 سيارة مسروقة بالمكان وعديد الأسلحة والذخائر، كما جرى ضبط لوحات معدنية لسيارات مسروقة مسبقا وماكينة استخراج المفاتيح.

«الردع» يعثر على عشرات البطاقات ورخص القيادة لدى عصابة السيارات في مسلاتة
«الردع» يعثر على عشرات البطاقات ورخص القيادة لدى عصابة السيارات في مسلاتة
«الردع» يعثر على عشرات البطاقات ورخص القيادة لدى عصابة السيارات في مسلاتة
«الردع» يعثر على عشرات البطاقات ورخص القيادة لدى عصابة السيارات في مسلاتة
«الردع» يعثر على عشرات البطاقات ورخص القيادة لدى عصابة السيارات في مسلاتة
«الردع» يعثر على عشرات البطاقات ورخص القيادة لدى عصابة السيارات في مسلاتة
«الردع» يعثر على عشرات البطاقات ورخص القيادة لدى عصابة السيارات في مسلاتة
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