«جهاز الردع»: القبض على عصابة سرقة سيارات في مسلاتة يترأسها عميد البلدية

القاهرة - بوابة الوسط

قال «جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة»، اليوم الإثنين، إن عناصره ألقت القبض على عصابة تسرق السيارات بمدينة مسلاتة «يترأسها مطلوب في عدة محاضر يشغل منصب عميد البلدية».

وأضاف الجهاز، في منشور عبر صفحته على فيسبوك، إنه تلقى «معلومات دقيقة» عن تواجد أحد السيارات المسروقة بمدينة مسلاتة، حيث داهم عناصر الجهاز المكان، وألقوا القبض على ثلاثة أشخاص من أفراد العصابة المطلوبة.

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وأوضح «جهاز الردع» أن العملية أسفرت عن ضبط أكثر من 20 سيارة مسروقة بالمكان والعديد من الأسلحة والذخائر، كما جرى ضبط لوحات معدنية لسيارات مسروقة مُسبقاً وماكينة استخراج المفاتيح والعديد من البطاقات الشخصية وكتيبات السيارات للمواطنين، داعيًا من يتعرف على سيارته التوجه بالإفادة لمقر جهاز الردع.

جانب من المضبوطات، الإثنين 13 فبراير 2023 (جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة)

جانب من المضبوطات، الإثنين 13 فبراير 2023 (جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة)

جانب من المضبوطات، الإثنين 13 فبراير 2023 (جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة)

جانب من المضبوطات، الإثنين 13 فبراير 2023 (جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة)

جانب من المضبوطات، الإثنين 13 فبراير 2023 (جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة)

جانب من المضبوطات، الإثنين 13 فبراير 2023 (جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة)