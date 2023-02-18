الاستعلام الأمني يقود لضبط 14 مركبة مسروقة

القاهرة - بوابة الوسط

ضبطت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة 14 مركبة مسروقة خلال 48 ساعة من تفعيل تطبيق الاستعلام الأمني.

وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت إن إدارة شؤون المرور والتراخيص تمكنت من ضبط المركبات المسروقة عقب تفعيل واستخدام تطبيق الاإستعلام الأمني، إذ زود مهندسو مركز التوثيق والمعلومات دوريات التحري التابعة لمكتب مباحث المرور بالتطبيق.

- ضبط شاحنة وسيارتين مسروقتين في العجيلات

- الداخلية: الأجهزة الأمنية مشمولة بحملة ضبط المركبات المخالفة داخل طرابلس

- بالصور.. ضبط مركبات آلية مخالفة في العاصمة طرابلس

ضبط 9 مركبات خلال يوم واحد

وأوضح البيان أن تسعة من المركبات الـ 12 ضبطت خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل مكتب مباحث المرور بالإدارة وإحالة المركبات لمراكز الشرطة المختصة.

شرطي يقف بحوار إحدى السيارات المضبوطة (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)

شرطي يقف بحوار إحدى السيارات المضبوطة (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)