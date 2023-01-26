الداخلية: الأجهزة الأمنية مشمولة بحملة ضبط المركبات المخالفة داخل طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأربعاء، عن بدء تنفيذ حملة أمنية موسعة داخل العاصمة طرابلس لضبط المركبات الآلية التي لا تحمل لوحات معدنية ومعتمة الزجاج وغير مستوفية الإجراءات القانونية، بما في ذلك المركبات التابعة للقطاعات العامة والأجهزة الأمنية والعسكرية.

وقالت الوزارة، في بيان عبر صفحتها على فيسبوك، إن الحملة تأتي تنفيذًا لتعليمات وزير الداخلية المكلف ضمن المرحلة الأولى من خطة عمل الوزارة، وبمتابعة مدير أمن طرابلس من خلال مكاتبها وأقسامها ومراكز الشرطة التابعة.

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الداخلية تطالب المواطنين باستكمال إجراءات مركباتهم الآلية

وطالبت الوزارة المواطنين بضرورة استكمال إجراءات مركباتهم الآلية، تجنبًا لحجز المركبات المخالفة وعدم الإفراج عنها إلا بعد استكمال إجراءات تسجيلها بأقسام تراخيص المركبات الآلية التابعة لمديريات الأمن.

من جانبها، نوهت مديرية أمن طرابلس بأن قسم الترخيص بالمديرية سيقدم خدماته لتسجيل المركبات الآلية غير المسجلة وغير مستوفية إجراءاتها من الساعة الثامنة صباحا وحتى السابعة مساء يوميًا.