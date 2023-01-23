ضبط شاحنة وسيارتين مسروقتين في العجيلات

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة ضبط ثلاث مركبات مسروقة في مدينة العجيلات، من خلال دوريات الطرق السريعة التابعة لإدارة شؤون المرور والتراخيص.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الإثنين إن المركبة الأولى شاحنة «أفيكو» مسروقة بدائرة مركز شرطة عين زارة الجنوبي ومبلغ عنها من قبل غرفة العمليات الرئيسية في الرابع من مايو الماضي.

سيارة مسروقة منذ 2012 ضمن المضبوطات

أما المركبة الثانية فهي سيارة شخصية (تويوتا كامري) مسروقة، ومبلغ عنها لدى غرفة العمليات الرئيسية في الرابع من مارس من العام 2012.

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وتحمل المركبة الثالثة (نوع هونداي توسان) أوراق ملكية مزورة ولوحات معدنية تخص مركبة أخرى، وفق الوزارة التي أكدت اتخاذ جميع الإجراءات القانونية وتسليم المركبات إلى مديرية أمن العجيلات.

شاحنة مسروقة عثر عليها رجال الشرطة في العجيلات. (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)

سيارتان مسروقتان عثر عليهما رجال الشرطة في العجيلات. (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)

سيارة مسروقة عثر عليها رجال الشرطة في العجيلات. (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)

سيارتان مسروقتان عثر عليهما رجال الشرطة في العجيلات. (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)