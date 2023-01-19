«داخلية الوحدة» تعلن نجاحها في تصنيع جهاز تتبع «GPS»

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الخميس، إن مركز المعلومات والتوثيق التابع لها نجح في تصنيع جهاز تتبع وتعقب الأثر (GPS) متعدد الأغراض.



وأوضحت الوزارة في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن فكرة المشروع «جاءت لتأمين نظام تتبع يكون ملكية خاصة لوزارة الداخلية، بحيث يتم تركيبه بآليات الوزارة ودعم الدوريات الثابتة والمتحركة، وربطهم وإدارتهم بشكل مباشر من خلال نظام معلومات جغرافي، جرى استحداثه بالمركز للغرض نفسه».



وذكرت الوزارة أن الفرق الفنية قامت بإجراء الاختبارات الأولية على الجهاز بحضور مدير عام مركز المعلومات والتوثيق اللواء البهلول إبراهيم شنانة، ومدير الإدارة العامة لشؤون الآليات اللواء منصور كليب، لافتة إلى أن الاختبارات كللت بالنجاح. واختتم المنشور بأن «العمل جار على إضافة بعض المزايا للجهاز واختبار أدائه، بحسب ما هو مطلوب».

جانب من للقاء استعرض نتائج تصنيع جهاز تتبع «GPS»، الخميس 19 يناير 2023 (وزارة الصحة بحكومة الوحة الوطنية الموقتة)

جانب من للقاء استعرض نتائج تصنيع جهاز تتبع «GPS»، الخميس 19 يناير 2023 (وزارة الصحة بحكومة الوحة الوطنية الموقتة)

جانب من للقاء استعرض نتائج تصنيع جهاز تتبع «GPS»، الخميس 19 يناير 2023 (وزارة الصحة بحكومة الوحة الوطنية الموقتة)