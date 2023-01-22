فتح الطرق المغلقة في طرابلس عقب انتهاء اجتماع وزراء الخارجية العرب

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مساء اليوم الأحد، فتح كافة الطرق المغلقة في مدينة طرابلس عقب انتهاء الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، مشيدة بالتزام المواطنين والدوريات الأمنية بتنفيذ الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين الحدث، وفق تنويه نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأمس السبت، نوهت وزارة الداخلية بقفل طريق الشط من مطار معيتيقة الدولي باتجاه الظهرة وطريق السكة وصولًا إلى مجمع قاعات ريكسوس غدًا. ولفتت الوزارة إلى أن «حركة الطيران ستكون اعتيادية ويمكن للمسافرين والقادمين إلى المطار الدخول والخروج عبر دوران إسبان».

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كما قررت مراقبة التربية والتعليم ببلدية طرابلس المركز بقاء جداول الامتحانات كما هي عليه، وترحيل جدول امتحان يوم الأحد إلى موعد آخر سيجري الإعلان عنه لاحقًا.

والأسبوع الماضي، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، الأحد، إجازة رسمية في العاصمة طرابلس، بمناسبة انعقاد المؤتمر التحضيري لوزراء الخارجية العرب، مشيرًا في بيان له، إلى أن إقرار الإجازة لتجنب الازدحام وعرقلة حركة السير للوفود المشاركة، مع مراعاة المرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية.

مر الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب بمجمع قاعات غابة النصر بطرابلس. (مديرية أمن طرابلس)

أحد الطرق الرئيسية في طرابلس التي كانت مقفلة، الأحد 22 يناير 2023. (مديرية أمن طرابلس)