الداخلية تعلن آخر الاستعدادات في طرابلس لمؤتمر وزارة الخارجية العرب (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عن استعدادات لاحتضان العاصمة طرابلس مؤتمر وزارة الخارجية العرب غدا الأحد.

ونوهت الوزارة في بيان إلى أنه سيجري قفل طريق الشط من مطار معيتيقة الدولي باتجاه الظهرة وطريق السكة وصولاً إلى مجمع قاعات ريكسوس غدا. ولفتت الوزارة إلى أن «حركة الطيران ستكون اعتيادية ويمكن للمسافرين والقادمين إلى المطار الدخول والخروج عبر دوران اسبان».

من جهتها، نشرت مديرية أمن طرابلس صورا لآخر الاستعدادات في شوارع العاصمة لاستضافة اجتماع الوزراء العرب.

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- ترحيل جدول الامتحانات في طرابلس يوم الأحد إلى موعد آخر

تأجيل الامتحانات المقررة غدا في طرابلس

وفي وقت سابق، أعلنت مراقبة التربية والتعليم بطرابلس المركز بقاء جداول الامتحانات كما هي عليه، وترحيل جدول امتحان يوم الأحد إلى موعد آخر سيتم الإعلان عنه لاحقا.

وأشارت المراقبة في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أنه سيتم التبليغ بموعد الامتحان المرحّل بعد عقد اجتماع اللجنة لتنسيق ومراعاة وضع الجداول السابقة.

أحد شوارع العاصمة طرابلس قبل يوم واحد من استضافة اجتماع وزراء الخارجية العرب غدا الأحد. (مديرية أمن طرابلس)

عنصرا أمن في أحد شوارع العاصمة طرابلس قبل يوم واحد من استضافة اجتماع وزراء الخارجية العرب غدا الأحد. (مديرية أمن طرابلس)

أحد شوارع العاصمة طرابلس قبل يوم واحد من استضافة اجتماع وزراء الخارجية العرب غدا الأحد. (مديرية أمن طرابلس)

أحد شوارع العاصمة طرابلس قبل يوم واحد من استضافة اجتماع وزراء الخارجية العرب غدا الأحد. (مديرية أمن طرابلس)

أحد شوارع العاصمة طرابلس قبل يوم واحد من استضافة اجتماع وزراء الخارجية العرب غدا الأحد. (مديرية أمن طرابلس)