ترحيل جدول الامتحانات في طرابلس يوم الأحد إلى موعد آخر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مراقبة التربية والتعليم بطرابلس المركز بقاء جداول الامتحانات كما هي عليه، وترحيل جدول امتحان يوم الأحد إلى موعد آخر سيتم الإعلان عنه لاحقا.

وأشارت المراقبة في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أنه سيتم التبليغ بموعد الامتحان المرحّل بعد عقد اجتماع اللجنة لتنسيق ومراعاة وضع الجداول السابقة.

وقرر رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، أن يكون يوم غد الأحد إجازة للجهات العامة داخل نطاق طرابلس الكبرى، وذلك تجنبا للازدحام وعرقلة حركة السير للوفود المشاركة في المؤتمر التحضيري لوزراء الخارجية العرب.

- «أمن طرابلس»: غلق طرق الأحد المقبل لانعقاد المؤتمر التحضيري لوزراء الخارجية العرب

«أمن طرابلس» تعلن غلق طرق غدا

من جهتها، أعلنت مديرية أمن طرابلس غلق عدة طرق بالكامل في العاصمة يوم الأحد المقبل، اعتبارا من السابعة صباحا، لانعقاد المؤتمر التحضيري لوزراء الخارجية العرب. وأوضحت أن الطرق هي «طريق الشط من جزيرة إسبان إلى جزيرة سوق الثلاثاء وطريق السكة وطريق غابة النصر وطريق الظهرة»، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشارت إلى توزيع دوريات مكتب شؤون المرور والنجدة بالطرق المحاذية؛ لتنظيم الحركة المرورية.