  • Alwasat News
Atwasat

اليوم.. طرابلس تستضيف «تشاوري» وزراء الخارجية العرب

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 22 يناير 2023, 09:56 صباحا
اليوم.. طرابلس تستضيف «تشاوري» وزراء الخارجية العرب
أحد شوارع العاصمة طرابلس تتزين بالأعلام لاستضافة الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، 22 يناير 2023. (مديرية أمن طرابلس)
alwasat radio

تستضيف العاصمة طرابلس، اليوم الأحد، الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب.

وسط استعدادات الجهات الأمنية في العاصمة طرابلس لاستضافة القمة، وصل وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، السبت، إلى مطار معيتيقة لحضور المؤتمر، وبحث مع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، أبرز الملفات والقضايا التي سيتناولها الاجتماع.

وتبادلت المنقوش التي تترأس مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ158، مع الجرندي، المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى سبل تطوير العلاقات الثنائية، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز العمل العربي المشترك، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية.

استعدادات لاستضافة اجتماع وزراء الخارجية العرب
والأسبوع الماضي، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، إجازة رسمية في العاصمة طرابلس، بمناسبة انعقاد المؤتمر التحضيري لوزراء الخارجية العرب، مشيرا في بيان له، إلى أن إقرار الإجازة لتجنب الازدحام وعرقلة حركة السير للوفود المشاركة، على أن يراعي المرافق الخدمات الإنسانية والأمنية نفسها.

ونوهت وزارة الداخلية إلى قفل طريق الشط من مطار معيتيقة الدولي باتجاه الظهرة وطريق السكة وصولا إلى مجمع قاعات ريكسوس غدا. ولفتت الوزارة إلى أن «حركة الطيران ستكون اعتيادية ويمكن للمسافرين والقادمين إلى المطار الدخول والخروج عبر دوران إسبان». كمل قررت مراقبة التربية والتعليم بطرابلس المركز بقاء جداول الامتحانات كما هي عليه، وترحيل جدول امتحان يوم الأحد إلى موعد آخر سيتم الإعلان عنه لاحقا.

- المنقوش تبحث مع الجرندي ملفات اجتماع وزراء الخارجية العرب
- «أمن طرابلس»: غلق طرق الأحد المقبل لانعقاد المؤتمر التحضيري لوزراء الخارجية العرب 
- ترحيل جدول الامتحانات في طرابلس يوم الأحد إلى موعد آخر

في المقابل، عبّرت وزارة الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة فتحي باشاغا، عن استغرابها من استضافة حكومة الوحدة الوطنية اجتماع وزراء الخارجية العرب في طرابلس. واعتبرت الوزارة في بيان أن «الاجتماع يأتي مخالفا لصدور مقرر داخلي في الدورة 158 للجامعة ينص على تكليف الأمانة العامة بإعداد دراسة قانونية حول صلاحية ترؤس الجلسة المشار إليها».

وأوضحت الوزارة أنه «جرى تكليف مجلس الجامعة على مستوى المندوبين باتخاذ القرار المناسب»، داعية جامعة الدول العربية ووزراء الخارجية العرب لـ«انتظار الرأي القانوني في شكله النهائي والأخذ في الاعتبار شرعية الحكومة الليبية»، في إشارة إلى حكومة باشاغا المكلفة من مجلس النواب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المنتخب الليبي يودع «شان» بالفوز على أثيوبيا

المنتخب الليبي يودع «شان» بالفوز على أثيوبيا
بالصور.. المنتخب الليبي يسجل الهدف الثاني في شباك إثيوبيا

بالصور.. المنتخب الليبي يسجل الهدف الثاني في شباك إثيوبيا
مؤتمر أنشيلوتي: كامافينغا مهم جدا لنا وانتهاء أزمة تشواميني

مؤتمر أنشيلوتي: كامافينغا مهم جدا لنا وانتهاء أزمة تشواميني
«أكلات ماجدة» (17): شربة الطماطم والجزر المشوية في الفرن

«أكلات ماجدة» (17): شربة الطماطم والجزر المشوية في الفرن
رسائل توعية من مركز مكافحة الأمراض بشأن «أمراض الشتاء»

رسائل توعية من مركز مكافحة الأمراض بشأن «أمراض الشتاء»
أوكرانيا تعلن قتل 120 ألف جندي روسي منذ بدء الغزو

أوكرانيا تعلن قتل 120 ألف جندي روسي منذ بدء الغزو
«اقتصاد بلس»: باشاغا.. تحصلنا على مليار دينار فقط.. وخصصناه للجان الطوارئ

«اقتصاد بلس»: باشاغا.. تحصلنا على مليار دينار فقط.. وخصصناه للجان الطوارئ
كاريكاتير خيري - حكومة إسرائيلية جديدة

كاريكاتير خيري - حكومة إسرائيلية جديدة
أصحاب المساكن المتضررة في نفق «الوعود الزائفة»

أصحاب المساكن المتضررة في نفق «الوعود الزائفة»
تقرير روسي: حفتر قد ينقل سلطاته إلى نجله صدام

تقرير روسي: حفتر قد ينقل سلطاته إلى نجله صدام
25 يناير.. عودة الدوري الليبي مرحلة الإياب

25 يناير.. عودة الدوري الليبي مرحلة الإياب
خصم 15 نقطة من رصيد «يوفنتوس» في الدوري الإيطالي لصفقات انتقال مشبوهة

خصم 15 نقطة من رصيد «يوفنتوس» في الدوري الإيطالي لصفقات انتقال مشبوهة
مصر عن تصريحات حسن نصرالله: عبثية.. تحاول استدعاء بطولات زائفة

مصر عن تصريحات حسن نصرالله: عبثية.. تحاول استدعاء بطولات زائفة
خبير بـ«المجلس الأطلسي»: الموقف الإيطالي بشأن ليبيا يمضي على الطريق الصحيح

خبير بـ«المجلس الأطلسي»: الموقف الإيطالي بشأن ليبيا يمضي على الطريق الصحيح
«وسط الخبر»: هل العلم والنشيد من قضايا المصالحة الوطنية؟

«وسط الخبر»: هل العلم والنشيد من قضايا المصالحة الوطنية؟
كاريكاتير حليم - الحكومة في خدمة المواطن!

كاريكاتير حليم - الحكومة في خدمة المواطن!
كم سيبلغ عدد سكان ليبيا منتصف القرن الحالي؟.. معهد فرنسي يجيب

كم سيبلغ عدد سكان ليبيا منتصف القرن الحالي؟.. معهد فرنسي يجيب
عقيلة: الانتخابات يمكن أن تعقد في نوفمبر المقبل

عقيلة: الانتخابات يمكن أن تعقد في نوفمبر المقبل
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
عقيلة يبحث مع منسق «تكتل شركاء الوطن» الخروج من حالة الانسداد الراهن
عقيلة يبحث مع منسق «تكتل شركاء الوطن» الخروج من حالة الانسداد ...
استمرار تعليق العمل ببلدية طبرق
استمرار تعليق العمل ببلدية طبرق
المنقوش تبحث مع الجرندي ملفات اجتماع وزراء الخارجية العرب
المنقوش تبحث مع الجرندي ملفات اجتماع وزراء الخارجية العرب
بعد زيارة بيرنز.. «الأناضول»: هل هناك طبخة أميركية جديدة بشأن ليبيا؟
بعد زيارة بيرنز.. «الأناضول»: هل هناك طبخة أميركية جديدة بشأن ...
الأرصاد: طقس بارد على مناطق شمال غرب ليبيا
الأرصاد: طقس بارد على مناطق شمال غرب ليبيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كم سيبلغ عدد سكان ليبيا منتصف القرن الحالي؟.. معهد فرنسي يجيب
كم سيبلغ عدد سكان ليبيا منتصف القرن الحالي؟.. معهد فرنسي ......
شاهد: حفل تخرج الدفعة 36 من طلاب كلية ضباط الشرطة
شاهد: حفل تخرج الدفعة 36 من طلاب كلية ضباط الشرطة...
الحبري يكشف سبب إقالته من المصرف المركزي
الحبري يكشف سبب إقالته من المصرف المركزي...
إقفال الطرق المحيطة بميدان الشهداء في طرابلس بداية من فجر الإثنين
إقفال الطرق المحيطة بميدان الشهداء في طرابلس بداية من فجر ......
مؤسسة النفط تعلن تعيين عدد من الخريجين
مؤسسة النفط تعلن تعيين عدد من الخريجين...
المزيد
«استقرار ليبيا» على جدول أعمال ميلوني في الجزائر.. اليوم
«استقرار ليبيا» على جدول أعمال ميلوني في الجزائر.. اليوم...
حصر التعديات على مشاريع بوادى الحياة
حصر التعديات على مشاريع بوادى الحياة...
اليوم.. طرابلس تستضيف «تشاوري» وزراء الخارجية العرب
اليوم.. طرابلس تستضيف «تشاوري» وزراء الخارجية العرب...
الأرصاد: طقس بارد على مناطق شمال غرب ليبيا
الأرصاد: طقس بارد على مناطق شمال غرب ليبيا...
بعد زيارة بيرنز.. «الأناضول»: هل هناك طبخة أميركية جديدة بشأن ليبيا؟
بعد زيارة بيرنز.. «الأناضول»: هل هناك طبخة أميركية جديدة ......
المزيد