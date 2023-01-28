بالصور.. ضبط مركبات آلية مخالفة في العاصمة طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة استمرار الحملة الأمنية التي تنفذها مديرية أمن طرابلس، لضبط المركبات الآلية المخالفة لقانون الطرقات والسلامة المرورية، للحفاظ على النظام العام.

ونشرت الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورا لمركبات آلية جرى حجزها داخل مستودع قسم النجدة بالمديرية ضمن الحملة الأمنية التي نفذتها مساء الجمعة.

- حملة لتنظيم الأسواق في سوق الجمعة.. وضبط سيارات مخالفة بحي الأندلس

- الداخلية: الأجهزة الأمنية مشمولة بحملة ضبط المركبات المخالفة داخل طرابلس

- ضبط قاتل عامل المخبز في تاجوراء

جدير بالذكر أن الحملة مستمرة طيلة الأيام القادمة على مدار الـ24 ساعة.

سيارات مخالفة ضبطتها مديرية أمن طرابلس، 27 يناير 2023. (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية)

سيارات مخالفة ضبطتها مديرية أمن طرابلس، 27 يناير 2023. (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية)

سيارات مخالفة ضبطتها مديرية أمن طرابلس، 27 يناير 2023. (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية)

سيارات مخالفة ضبطتها مديرية أمن طرابلس، 27 يناير 2023. (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية)