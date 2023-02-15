هيئة مكافحة الفساد تعلن تعرض مقرها للسلب وسرقة وثائق سرية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، اليوم الأربعاء، تعرض مقرها في العاصمة طرابلس للسلب والنهب، وسرقة وثائق سرية محالة من فروع الهيئة تخص قضايا الفساد.

وارتكب الواقعة مجهولون انتحلوا صفة مسؤولين بالهيئة، حيث قاموا بالعبث بأجهزة الحاسب الآلي والمحتويات المكتبية في المقر، حسب بيان الهيئة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ودعت الهيئة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ومكتب النائب العام والجهات الأمنية المختصة النظر في هذه الجريمة «غير المسبوقة»، مؤكدة أنها «لن ترهب» العاملين بها، وتابعت «رغم محاولات منتحلى الصفة شق الصف بين أبناء الوطن الواحد، فإن تلك المحاولات لن تزيدنا إلا إصرارا على كشف جرائم الفساد والمفسدين».

مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بعد تعرضه للتخريب، 15 فبراير 2023، (صفحة الهيئة على فيسبوك)

مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بعد تعرضه للتخريب، 15 فبراير 2023، (صفحة الهيئة على فيسبوك)