عقيلة: لجنة من «النواب» و«الدولة» و«الرئاسي» و«المركزي» للإشراف على توزيع الثروة

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، إن الفترة المقبلة ستشهد تشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة والمجلس الرئاسي والمصرف المركزي تشرف على توزيع الثروة.

وتحدث عقيلة، في مقابلة مع قناة «القاهرة الإخبارية» بثتها مساء الإثنين، عن تشكيل لجنة من الخبراء، لم يحدد هويتهم، ستجتمع خلال اليومين المقبلين لإعداد تقرير حول عمليات الإنفاق الحكومي، تمهيدًا لوضع «آلية صحيحة» لاستفادة كل الليبيين من الثروة الوطنية.

وأضاف أن الآليات المطروحة لتوزيع الثروة سيقدمها الخبراء وستراعي الجغرافيا وعدد السكان والنفط، وسوف تضع في الحسبان عدد السكان في كل محافظة وبلدية والجغرافية والتنمية المكانية وكافة الأمور التي ستحقق العدالة.

عقيلة صالح: الإنفاق على التنمية «باب الفساد»

وحول الإنفاق على باب التنمية، اعتبر عقيلة صالح أنه «باب الفساد»، مستشهدًا بـ«الأسعار غير المعقولة في التعاقدات»، متابعًا: «نحن نريد الأمور تسير بشكل طبيعي لتوزيع الثروة على المناطق لتحقيق التنمية وتوجيه الإنفاق في مساراته الصحيحة»، مردفًا: «مجلس النواب لم يعطل التنمية وإنما أوقف الصرف على هذا الباب بسبب الفساد».

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توزيع الثروة

وفي الثالث من يناير الجاري، اجتمع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، لبحث إجراءات الحكومة في توزيع مخصصات الباب الثالث (التنمية) المقررة للعام 2023، وخطة الديوان في متابعة تنفيذها، والشروط والمعايير التي جرى اتباعها في التوزيع بمتابعة الديوان، من بينها التوزيع بين مختلف المدن والأقاليم الليبية، والتركيز على المختنقات والمشاريع المتعلقة بالخدمات المباشرة للمواطنين، وضمان الجاهزية وحسن التنفيذ.

وأكد شكشك، وقتها، دراسة المشروعات التي تتجاوز قيمتها 5 ملايين دينار، والموافقة عليها من قبل الديوان، وأنها وباقي المشروعات المستهدفة محل متابعة ورقابة مستمرة من خلال الفروع.

وخلال لقاء عُقد في 19 ديسمبر 2022، قال مبعوث الأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، إنه أثار مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، مسألة الاستياء المتزايد في شتى أنحاء البلاد بشأن التوزيع غير المتكافئ لعائدات ليبيا من النفط والغاز، مؤكدًا الحاجة الملحة إلى التزام الشفافية والمساءلة لمنع المزيد من الانقسام.