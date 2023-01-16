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عقيلة: هناك شبه إجماع على تشكيل حكومة جديدة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 16 يناير 2023, 10:23 مساء
عقيلة: هناك شبه إجماع على تشكيل حكومة جديدة
رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح خلال مقابلة مع قناة «القاهرة الإخبارية» بثتها مساء الإثنين 16 يناير 2023 (لقطة من الفيديو)
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قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، إن «هناك شبه التقاء على إعادة النظر في الحكومة وتشكيل حكومة جديدة محايدة للإشراف على الانتخابات»، معتبرًا أنه «ليس من المعقول أن يكون مرشح الرئاسي هو المسؤول عن تعيين موظفي الانتخابات والموظفين»، في إشارة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة.

جاء ذلك في مقابلة مع قناة «القاهرة الإخبارية» بثتها مساء الإثنين، للحديث عن مخرجات اجتماعات القاهرة التي أجريت خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري، بشأن القاعدة الدستورية والسلطة التنفيذية والمناصب السيادية.

عقيلة صالح: ستُشكل لجنة حوار للاتفاق مع مجلس الدولة على الحكومة الجديدة
وتابع عقيلة: «ستُشكل لجنة على غرار لجنة الحوار السابقة، وسيُجري الاتفاق بين مجلسي النواب والدولة على الحكومة الجديدة.. يكاد يكون هناك شبه إجماع على تغيير الحكومة، لكن لم تحدد أسماء حتى الآن».

وأردف أن اجتماعات القاهرة شهدت الحديث عن كون «حكومة الدبيبة قد فشلت في أداء مهامها، وسلمت مواطنًا ليبيا (إشارة إلى أبوعجيلة المريمي) بدون إجراءات صحية، واعترضت على حكم القضاء، وهذه سابقة لأنه لا توجد حكومة في أي دولة تعترض على أحكام القضاء».

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عقيلة صالح: ندعم وساطة الاتحاد الأفريقي.. والأمم المتحدة لم يسبق لها حل أي قضية
وأشار إلى أن الوساطة الأفريقية تأخرت، لكن «الاتحاد الأفريقي دخل على خط المصالحة، وبدأ التجهيز لمؤتمر المصالحة الذي يدعمه مجلسا النواب والدولة، أما الأمم المتحدة فلم يسبق لها حل أي قضية على مستوى العالم طوال تاريخها».

وقال إن مبعوث الأمم المتحدة «عليه ألا ينحاز إلى جهة، ويحترم الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الذي يقول إنه في حال اتفاق مجلس النواب والدولة على تشكيل الحكومة فعليه دعم تشكيل الحكومة»، لكنه اعتبر أن عبدالله باتيلي «ما زال في البداية، ولديه النية لدعم تنفيذ الاتفاق السياسي ويسعى لتحقيق تقدم».

عقيلة صالح: ظروفنا لا تُمكِّنا من الاصطفاف مع أي دولة
وبشأن الأطراف المتداخلة في الملف الليبي يتابع عقيلة صالح بأن «مصالح ليبيا مرتبطة بمصالح الدول، ونحن نحتاج إليها، لكن الخلاف حول مزاحمة الدول، كل دولة تريد إبعاد الأخرى، وظروفنا في الوقت الحالي لا تُمكِّنا من الاصطفاف مع أي دولة، لكننا ملتزمون بشراكاتنا بما يحفظ سيادة ليبيا وملكيتها لثرواتها».

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