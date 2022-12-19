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باتيلي للدبيبة: تزايد الاستياء بشأن التوزيع غير المتكافئ لعائدات النفط والغاز

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 19 ديسمبر 2022, 12:02 صباحا
باتيلي للدبيبة: تزايد الاستياء بشأن التوزيع غير المتكافئ لعائدات النفط والغاز
جانب من لقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، الأحد 18 ديسمبر 2022 (حكومة الوحدة)
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قال مبعوث الأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، إنه أثار مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة مسألة الاستياء المتزايد في شتى أنحاء البلاد بشأن التوزيع غير المتكافئ لعائدات ليبيا من النفط والغاز، مؤكدًا الحاجة الملحة إلى التزام الشفافية والمساءلة لمنع المزيد من الانقسام.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما، اليوم الأحد، لعرض آليات حكومة الوحدة الوطنية لضمان التوزيع العادل للموارد الوطنية، والإنفاق الحكومي، وإجراءات الشفافية والإفصاح المعتمدة.

- الدبيبة يستعرض مع باتيلي 3 ملفات عن الوضع في ليبيا

باتيلي يطالب بآلية مستقلة للإشراف على الإيرادات والنفقات
وأكد باتيلي خلال الاجتماع، حسب تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، على ضرورة وجود آلية مستقلة، يقودها ويملك زمامها الليبيون، للإشراف على نظام الإيرادات والإنفاق العام.

وفي وقت سابق اليوم أفاد بيان للمكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة على فيسبوك بأن الدبيبة استعرض مع باتيلي «إجراءات الشفافية والإفصاح التي اتبعتها الحكومة طيلة الفترة السابقة، وعرض البوابة الإلكترونية التي ستتمكن الحكومة من خلالها للوصول إلى أقصى مستويات الشفافية في عمليات التعاقد في المشتريات الحكومية والتي ستنطلق بداية العام المقبل».

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