الدبيبة يستعرض مع باتيلي 3 ملفات عن الوضع في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

استعرض رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، مع مبعوث الأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، ثلاثة ملفات رئيسية تتعلق بالأوضاع السياسية والإنفاق الحكومي وإجراءات الشفافية والإفصاح.

العملية الانتخابية

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما، اليوم الأحد، بديوان رئاسة الوزراء، وخُصِّص لمتابعة الأوضاع السياسية في الساحة الليبية، وبحث سبل الدفع بسرعة إنجاز العملية الانتخابية في البلاد، بحسب بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك».

الإنفاق الحكومي وعدالة التوزيع

وأضاف البيان أن الدبيبة استعرض مع باتيلي «آليات الحكومة لضمان عدالة التوزيع والإنفاق الحكومي على كل مناطق ليبيا، خاصة المتعلقة بالإنفاق المباشر على المواطن، ودعم التحول من المركزية إلى البلديات».

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إجراءات الشفافية والإفصاح

وأوضح البيان أن الاجتماع استعرض «إجراءات الشفافية والإفصاح التي اتبعتها الحكومة طيلة الفترة السابقة، وعرض البوابة الإلكترونية التي ستتمكن الحكومة من خلالها للوصول إلى أقصى مستويات الشفافية في عمليات التعاقد في المشتريات الحكومية والتي ستنطلق بداية العام المقبل».

وخلال إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، أول أمس الجمعة، قال باتيلي إنه أبلغ الدبيبة بشأن الاجتماع المقبل لرئاستي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي «للحصول على أقصى درجة ممكنة من الدعم للعملية الانتخابية».

جانب من لقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، الأحد 18 ديسمبر 2022 (حكومة الوحدة)