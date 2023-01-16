عقيلة صالح: سألتقي المشري في القاهرة مطلع الأسبوع المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس مجلس النواب المستشار، عقيلة صالح، إنه سيلتقي رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مطلع الأسبوع المقبل في القاهرة، وذلك في سياق حديثه عن آخر التطورات المتعلقة بالقاعدة الدستورية الجاري النقاش حولها.

عقيلة صالح: المشري لاعب أساسي معنا في الاتفاق السياسي

وأضاف عقيلة، في مقابلة مع قناة القاهرة الإخبارية بثتها مساء الإثنين، أن «المشري هو رئيس مجلس الدولة وطبقا للاتفاق السياسي مجلس النواب والدولة هما من يحسم الشأن السياسي، والمشري لاعب أساسي معنا في الاتفاق السياسي». وتابع «سنلتقي مرة أخرى يوم السبت أو الأحد المقبلين في القاهرة، وستكون هناك نتائج طيبة».

وأوضح أن ثمة تقاربًا حول «مشروع قانون الانتخابات»، باستثناء مادتين ستقوم اللجنة المكلفة بتقريب وجهات النظر، منوها بأن «سبب الخلاف هو إبعاد بعض الشخصيات لسبب ازداج الجنسية والعمل في القوات المسلحة».

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عقيلة صالح: ثقة وتقارب متبادل بين مجلسي النواب والدولة

وقال إن الانقسام الذي كان موجودًا خلال الفترة السابقة أعاق اتفاق مجلسي النواب والدولة، لكن الآن «لم تعد هناك حرب وتقارب الليبيين أكثر من قبل والثقة عادت نسبيًا بين الليبيين، وتبددت الكثير من المخاوف وهو أمر مشجع.. وهذه الثقة والتقارب المتبادل بين المجلسين سيكون الأساس الذي سنبني عليه للوصول إلى حل».

وفي الخامس من يناير الجاري، صدر بيان مشترك عن عقيلة والمشري بشأن الوثيقة الدستورية، حيث اتفق الطرفان على قيام اللجنة المشتركة بين المجلسين بإحالة الوثيقة للمجلسين لإقرارها طبقا لنظام كل مجلس.

كما توافقا على وضع خارطة طريق واضحة ومحددة تعلن لاحقا؛ لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين، أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية، وتوحيد المؤسسات.