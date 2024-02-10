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كفتة أرز بالطماطم

القاهرة - بوابة الوسط السبت 10 فبراير 2024, 02:27 مساء
كفتة أرز بالطماطم
طريقة سهلة وسريعة لتحضير طبق كفتة مكتمل العناصر الغذائية (أرشيفية: الإنترنت)
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كفتة الأرز من الوجبات الشهية التي يقبل عليها الصغار والكبار، لذلك نقدم إليكِ طريقة سهلة وسريعة لتحضيرها، لتعديها في مطبخك، وتستمتعي بمذاقها الشهي، وفقًا لموقع «هناكل».

المكونات
1/2 كيلو لحمة مفرومة
1/2 كيلو أرز مغسول ومصفى
1/2 كوب معدنوس طازج
1/2 كوب شبت طازج
1/2 كوب كزبرة طازجة
بصلة كبيرة
6 فصوص ثوم
ملعقة كبيرة: كمون - ملح - فلفل أسود
1/2 ملعقة كبيرة شطة (اختياري)
زيت للقلى
1/2 لتر شوربة لحمة

لعمل الصلصة
بصلة
4 فصوص ثوم
1/2 كوب عصير طماطم
ملعقة كبيرة: معجون طماطم - سمنة

طريقة التحضير
- يفرم اللحم مع الأرز والثوم والبصل والمعدنوس والشبت والكزبرة وجميع البهارات معا في مطحنة الكبة، حتى نحصل على عجينة ناعمة متماسكة.
- تدخل العجين الثلاجة نصف ساعة، ثم تشكل على شكل كرات أو أصابع.
- تقلى أصابع الكفتة في الزيت.

لتحضير الصلصة
- تحمر البصلة المفرومة مع ثلاثة فصوص ثوم في ملعقة سمن، ونضيف عليها عصير الطماطم، وتترك لتتسبك.
- يضاف نصف لتر شوربة اللحم، وعندما تغلي نضيف الكفتة، وتترك 30 دقيقة تقريبا حتى تنضج تماما، وتصبح جاهزة للتقديم.

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