كفتة أرز بالطماطم

القاهرة - بوابة الوسط

كفتة الأرز من الوجبات الشهية التي يقبل عليها الصغار والكبار، لذلك نقدم إليكِ طريقة سهلة وسريعة لتحضيرها، لتعديها في مطبخك، وتستمتعي بمذاقها الشهي، وفقًا لموقع «هناكل».

المكونات

1/2 كيلو لحمة مفرومة

1/2 كيلو أرز مغسول ومصفى

1/2 كوب معدنوس طازج

1/2 كوب شبت طازج

1/2 كوب كزبرة طازجة

بصلة كبيرة

6 فصوص ثوم

ملعقة كبيرة: كمون - ملح - فلفل أسود

1/2 ملعقة كبيرة شطة (اختياري)

زيت للقلى

1/2 لتر شوربة لحمة

لعمل الصلصة

بصلة

4 فصوص ثوم

1/2 كوب عصير طماطم

ملعقة كبيرة: معجون طماطم - سمنة

طريقة التحضير

- يفرم اللحم مع الأرز والثوم والبصل والمعدنوس والشبت والكزبرة وجميع البهارات معا في مطحنة الكبة، حتى نحصل على عجينة ناعمة متماسكة.

- تدخل العجين الثلاجة نصف ساعة، ثم تشكل على شكل كرات أو أصابع.

- تقلى أصابع الكفتة في الزيت.